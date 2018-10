Van Bommel: "Para venir a perder en Barcelona nos habríamos quedado en casa"

Actualizado 17/09/2018 17:48:14 CET

BARCELONA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del PSV Eindhoven, Mark Van Bommel, ha asegurado este lunes en la previa del partido contra el FC Barcelona, correspondiente a la primera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, que venir para perder frente a su exequipo se hubieran quedado "en casa" y que intentarán dar la "sorpresa" ante un rival que no tiene aún "su forma óptima", aunque no le haga "falta".

"Para perder en Barcelona nos hubiéramos quedado en casa. Sé por experiencia que es muy difícil tener un buen resultado aquí, pero cada año hay sorpresas", señaló en rueda de prensa.

Van Bommel, jugador blaugrana la temporada 2005/06, añadió que es "complicado" puntuar en el Camp Nou. "Debemos partir de alguna base positiva. Si no, nos hubiéramos quedado en Eindhoven. El Barça no tiene todavía su forma óptima, aunque no hace falta que tengan su mejor forma para ganar", matizó.

Sobre su regreso a Barcelona, celebró haber encontrado gente conocida. "Es bonito. Cuando juegas aquí no te das cuenta a veces de cómo de grande es el estadio. Pero cuando vuelves, con la familia e hijos y tienes tiempo de mirar, te das cuenta de qué grande y bonito es jugar aquí", se sinceró.

Y sobre el estilo de juego que hará que tenga su equipo, Van Bommel indicó que será el que les ha llevado a liderar la Eredivisie, con buen juego y con el balón de su lado. "Es difícil venir aquí y conseguir un buen estilo de juego. Puedo cambiar el estilo y que dé resultado pero debes mejorar el 'plan A' antes de tener un 'plan B'", señaló.

"Siempre hacemos el mismo juego, queremos mejorar nuestro 'plan A' sin tener que recurrir a un 'plan B'. Es verdad que a veces puedes cambiar el sistema, pero a la larga vale la pena mejorar tu 'plan A' para poder ganar más partidos", añadió al respecto.

De su época como blaugrana sólo queda en el equipo Leo Messi, al que ve como "mejor del mundo". "Si conseguimos un buen resultado todos pueden luchar por la camiseta de Messi. Tienes que estar siempre concentrado y hacer lo que toca hacer, luego puedes pedir la camiseta pero no al descanso", advirtió a sus jugadores.

Y, sobre ellos, el técnico del PSV destacó el buen papel que tiene el uruguayo Gastón Pereiro. "Es un gran jugador, tiene buen sentido de juego, de pases, un gran rendimiento. También tiene saques libres, es un jugador muy completo sin la mentalidad típica americana, no sabría bien cómo describirlo", argumentó.

Por otro lado, no quiso valorar qué pudo haber sucedido entre él y Andrés Iniesta, excapitán blaugrana, en 2010 tras la final del Mundial de Sudáfrica entre España y Holanda, una posible tensión que vendría del año 2006 cuando compartieron vestuario en Barcelona.

"Jugamos Barça y PSV, y contra quién he jugado o qué ha pasado no importa. Valoro mucho a Andrés Iniesta y no acabo de entender el motivo de tu pregunta", señaló. "¿Hablamos de un partido de 2010? Jugamos contra el Barça en primer partido de 'Champions' en 2018", aseveró al respecto.