Vicente Moreno: "El Atlético de Madrid es el rival más difícil actualmente"

MADRID 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador de Osasuna, Vicente Moreno, confesó que tienen este domingo el peor rival posible en el duelo ante el Atlético de Madrid, pero apuntó a que los suyos son expertos también en "romper estadísticas" para ganar en el Riyadh Air Metropolitano.

"El Atlético de Madrid es el rival más difícil actualmente, pero también somos buenos en romper estadísticas, donde hace tiempo que no ganas, ganamos. Estamos hablando de un equipo que actualmente tiene una plantilla y un entrenador que han demostrado el nivel que tienen y hay que poner todo, intensidad, agresividad, fútbol, técnica, táctica y alguna cosa más", dijo este sábado en la rueda de prensa previa al duelo de la jornada 19 de LaLiga EA Sports.

Vicente apuntó que el club 'rojillo' está sufriendo el calendario, por lo que tendrá que tener un ojo en los próximos duelos. "Hay que mirar de reojo el calendario, a la hora de gestionar, y no olvidar que vas a tener partidos de forma muy consecutiva. Somos el único equipo que juega cuatro partidos en 13 días, suele pasar pero a veces somos el comodín para regular el resto de partidos", apuntó.

Por otro lado, el técnico de Osasuna fue preguntado por su mala racha contra el Atlético. "He ganado al Real Madrid y al Barcelona como entrenador, no he ganado al Atlético de Madrid, he estado cerca recuerdo con el Espanyol. En los años que está Simeone es un equipo que lucha por estar arriba, es difícil ganarle, pero es una estadística también para romperla", afirmó.

"Hay cambios desde el dibujo, que a lo mejor es el cambio en el resultado, y también en modelo. Se le achaca el tema del balón y a todos menos a un equipo les ha ganado la posesión en casa, ha variado bastante, y le veo muchas más variantes. Van creciendo y es un equipo ahora con muchos y buenos jugadores, está ganando muchos de los partidos en la parte final porque hace cinco cambios y no sabe uno si es mejor el equipo que inicia o termina", añadió.

Vicente repasó así los peligros del equipo rojiblanco y confesó que quieren romper la mala racha de resultados. "Estamos rabiosos porque nos fastidia, intentar ganar cuanto antes, lo queremos hacer en Liga, contra el rival que sea. Imagino que querrán ser campeones de invierno aunque no te den ningún trofeo. Mi preocupación es ganar nosotros y seguir en una buena situación", apuntó.

"Cuando trabajo en un club lo hago como si fuese a estar toda la vida, aunque tenga contrato hasta el 30 de junio. Mi foco está en la actual temporada, va todo muy rápido y necesitamos ganar e ir a corto plazo. El club tiene gente que se dedica más al medio y largo plazo", apuntó sobre su situación.

Por otro lado, Vicente se quedó con lo que espera de su equipo. "Lo primero es competir, hacer un buen partido, y eso es lo que te abre las posibilidades de poder sacar un buen resultado. El rival que tenemos enfrente es un rival muy difícil, me parece que solo ha perdido un partido en esta competición y si no me equivoco son siete partidos seguidos ganando en liga, entonces difícil ya sabemos que es, pero también tiene que ser una motivación", dijo.

"Espero lo mejor del equipo porque lo vamos a necesitar, dar lo mejor de cada uno para tener opciones de ganar, pero yo siempre confío mucho en mi equipo juguemos contra quien juguemos, en casa o fuera, y luego a veces sale bien o sale mal. Siempre cuando juegas contra cualquier equipo que además en su ADN tiene esa agresividad, esa intensidad, tienes que intentar igualar y yo siempre le digo a los jugadores que no es igualar sino estar por encima", terminó.