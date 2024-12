MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador Víctor Fernández dejo de ser este miércoles técnico del Real Zaragoza, después de confirmar esta misma mañana su "renuncia irrevocable" ante el club, poniendo punto y final a su cuarta etapa al frente del banquillo zaragozano.

"Víctor Fernández deja de ser entrenador del Real Zaragoza. El técnico zaragozano presentó esta mañana su renuncia irrevocable, ratificando la decisión que ya expresó tras el partido frente al Real Oviedo, y finaliza así su cuarta etapa como técnico de nuestro club", informó la entidad en su página web.

El zaragozano ya avanzó su decisión tras la derrota por 2-3 frente al Real Oviedo este martes, después de ponerse 2-0 en la primera parte. "He intentado todo pero no soy capaz de encontrar la solución. Le diré al presidente que me aparto a un lado porque no soy lo suficientemente bueno para corregir esta situación", expresó ante los medios en rueda de prensa.

Así, Víctor Fernández "se despidió esta mañana de la plantilla del primer equipo y del resto del 'staff' técnico" antes del entrenamiento que estaba programado y que dirigió David Navarro, según informó la entidad en su comunicado.

"Desde el club queremos agradecer a Víctor su compromiso, implicación, profesionalidad y trabajo durante esta nueva etapa como técnico de nuestro club. El Real Zaragoza siempre será tu casa. Te deseamos lo mejor. Gracias por todo, Víctor", concluyó el texto publicado por el equipo, que se queda 12º en la tabla y sin ganar desde el 2 de noviembre.