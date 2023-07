Víctor Laguardia se retira del fútbol profesional con 33 años

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El defensa español Víctor Laguardia ha anunciado este sábado con 33 años su retirada "como jugador profesional" de fútbol, después de haber militado varias temporadas en Real Zaragoza, UD Las Palmas y AD Alcorcón antes de colgar las botas en las filas del Deportivo Alavés.

"Me dispongo a escribir estas palabras para las que difícilmente uno está preparado. Porque nunca las esperas pronunciar. Porque hoy ha llegado el día de anunciaros que la decisión está tomada: voy a retirarme del fútbol como jugador profesional. Y aquí me veo, frente a un papel en blanco y una despedida difícil, pero bien meditada", ha señalado Laguardia mediante una carta de despedida.

"Es hora de dar un paso a un lado. Y lo hago con el mayor orgullo por lo que tengo a mi alrededor, por lo que he vivido en estos años en Vitoria-Gasteiz y por lo que supone haber podido representar a este centenario club en un pedacito de su historia", ha subrayado la carta, publicada en la página web del Deportivo Alavés.

Además, Laguardia ha admitido que "no entendería" su vida "sin el Deportivo Alavés" y que espera "haberlo demostrado en esta etapa como albiazul". "Tened claro que lo seguiré haciendo desde donde me toque. Seré uno más de vosotros siempre. Ese es el camino que he elegido", ha concluido el ya exfutbolista zaragozano.