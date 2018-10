Viera: "No puedo decir que no a una oferta que arregla la vida de mi familia"

Publicado 13/02/2018 18:46:49 CET

Si se queda dará el "200%" pero asegura que la oferta de China también es buena para el club

BARCELONA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El jugador de la UD Las Palmas Jonathan Viera ha asegurado que no puede rechazar la oferta que le ha hecho el equipo chino Beijing Guoan, que rondaría los 5 millones de euros de salario, ya que solucionaría la vida y el futuro de su familia y, además, considera que los más de 20 millones de euros que recibiría el club también serían buenos para la entidad, aunque si se queda lo hará al "200%".

"Tengo un cacao en la cabeza. No puedo decir que no a la oferta que me dan, arreglar la vida a toda mi familia. Es normal que uno se plantee muchas cosas. Pero por otra parte se me queda el corazón helado por cómo está el equipo y lo importante que soy yo para el equipo", manifestó en rueda de prensa.

La dicotomía está en que Viera, que no rebajará ni un euro menos de la oferta personal recibida, puede solucionar su futuro económico en China o quedarse a ayudar al Las Palmas, en zona de descenso, a intentar mantener la categoría. Pero el club asiático va "muy en serio" para hacerse con sus servicios.

"Están apretando, parece que van muy en serio y quieren que vaya para allá. La situación está en manos del club porque es el que está negociando con el equipo chino. Estoy a la espera de lo que pase. Pero no quiero marear la perdiz, quiero estar centrado en el fútbol", aseguró.

En este sentido, cree que es una "oportunidad única" para él y para el club. "Es una oportunidad que no se si va a pasar más veces y que resuelve el futuro de mi familia, y el club coge un dinero que va a costar mucho cogerlo. Pero el presidente me ha dicho que soy importante, más que un jugador, y estamos en esas", reconoció.

"Se están barajando todas las opciones", aseguró el centrocampista canario, que ve cómo se "atasca" la operación por estar ya cerrado el mercado de invierno para Las Palmas, que ya no se podría reforzar hasta final de temporada.

Por otro lado, Viera aseguró que si no hay acuerdo y se queda lo hará plenamente convencido y sin armar ningún lío. "No, en rebeldía no. No va conmigo ni soy de hacer esas cosas. Si no se llega a un acuerdo pelearé como el que más para salvar a este equipo, que es mi casa. No puedo exigir al club que me venda si no lo considera oportuno", manifestó.

"Hay mucha gente que opinará de una manera o de la otra. Nadie pondrá en duda lo que siento por este equipo y de las veces que he perdido dinero por estar en este equipo. Si alguien me considera un mercenario, no puedo entrar a esa opinión. Pero ya he perdido muchísimo dinero", concluyó el jugador.