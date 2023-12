El Villamarín mide al líder Girona y la Real quiere apretar la zona Champions en Cádiz

Mallorca y Osasuna buscan acabar 2023 alejando el descenso



El Girona visita al Real Betis en el Benito Villamarín este jueves con el objetivo de acabar el año 2023 como líder de LaLiga EA Sports, mientras que la Real Sociedad visita el Nuevo Mirandilla con la ambición de sumar tres puntos que apretarían la lucha por los puestos de Liga de Campeones, y Mallorca y Osasuna buscan cerrar el año con una victoria en el Stadi Mallorca Son Moix que los aleje de los puestos de descenso.

El Real Betis recibe al Girona (19.00) en un partido en el que los catalanes buscan acabar líderes el año 2023. Será un duro examen para el equipo de Míchel, ya que los verdiblancos han hecho de su estadio un fortín y son, junto a Atlético de Madrid, Real Madrid y Getafe, el único equipo que no ha perdido aún en Liga como local.

Un buen rendimiento ante su público de los de Manuel Pellegrini que lucharán con el mejor visitante de Europa. Y es que el equipo de Míchel ha conseguido 22 de los 24 puntos que ha disputado fuera de casa, manteniéndose invicto lejos de Montilivi, donde encadena siete triunfos de manera consecutiva. Además, el líder de la clasificación es el equipo más goleador a domicilio con 20 tantos, consiguiendo perforar la portería rival en 10 ocasiones en sus últimas tres salidas.

Por su parte, el Real Betis, que no pierde en Liga desde 16 de septiembre y encadena 12 partidos puntuando, está basando su buen hacer liguero en la solidez defensiva. El equipo verdiblanco solo ha encajado dos goles en los últimos seis partidos, consiguiendo mantener su portería a cero en cuatro de ellos, aunque el equipo andaluz ha conseguido el triunfo en uno de sus últimos cinco encuentros, ante Las Palmas en el Benito Villamarín (1-0).

La mala noticia para los béticos es que no podrán contar con su mejor jugador en lo que se lleva de temporada, un Isco que cumple ciclo de sanción. Un contratiempo para los de Manuel Pellegrini a la hora de controlar el partido, en una lucha por el balón en la medular que marcará el devenir del encuentro.

En el once bético, William Carvalho es el jugador que parte con ventaja para suplir a Isco. Además, la entrada de Assane Diao o Luiz Henrique en el once en detrimento de Abde, y Bellerín por Ruibal podrían ser las novedades con respecto al equipo que empató en el Reale Arena. Por su parte, Míchel no ha podido recuperar a Tsigankov, por lo que Portu repetiría en el extremo derecho, dando continuidad al equipo que ganó de manera contundente al Deportivo Alavés el pasado lunes (3-0).

Al mismo tiempo, en el Nuevo Mirandilla, el Cádiz se medirá ante la Real Sociedad (19.00) en un partido en el que los objetivos de ambos son muy distintos. El Cádiz buscará poner fin a la peor racha del club sin victoria en la historia de Primera División, mientras que el equipo 'txuri urdin' busca tres puntos que lo situarían a tan solo dos unidades del Atlético de Madrid.

El equipo de Imanol Alguacil llega inmerso en una racha de cuatro visitas consecutivas de Liga sin perder. Además, no se le da mal la 'Tacita de plata', donde ha ganado en sus últimos tres partidos en Liga, manteniendo su portería a cero en todas ellas. De hecho, la Real no encaja un gol en Cádiz desde mayo de 2006.

El Cádiz de Sergio González, fuera de los puestos de descenso pero tan solo un punto por encima del antepenúltimo clasificado, no ha conseguido ganar en sus últimos cinco partidos como local, aunque ante su público solo ha sido doblegado esta liga en dos ocasiones. Sin embargo, está teniendo problemas a nivel defensivo, uno de los puntos fuertes del equipo andaluz en pasadas campañas, y son ya 10 partidos en los que ha encajado de manera consecutiva.

En lo deportivo, Sergio podría apuntalar la línea del centro del campo dando entrada a Kouamé en lugar de Álex Fernández, así como cambiar la banda izquierda con Javi Hernández y Robert Navarro, ambos suplentes ante Las Palmas. Enfrente, Alguacil no podrá contar con Zakharyan, titular en los últimos seis partidos de la Real. En su lugar entraría Sadiq, suplente ante el Betis, desplazando a Oyarzabal al costado izquierdo del ataque realista.

Por último, Mallorca y Osasuna se dan cita en el Stadi Mallorca Son Moix (21.30) en un duelo que puede dejar muy tocado a los locales, que en caso de no ganar podrían acabar el año 2023 en puestos de descenso. Por su parte, Osasuna, que se quedaría tan solo un punto por encima del Mallorca en caso de perder, busca un triunfo con el que auparse a la zona tranquila de la clasificación.

Ambos equipos vienen de poner fin a largas rachas sin conseguir la victoria. Los locales han sumado 4 de los últimos 6 puntos, y son ya cuatro las jornadas ligueras seguidas en las que no han perdido, mientras que Osasuna, que ganó al Rayo Vallecano en la anterior jornada, ha sumado idénticas unidades que su rival en sus dos compromisos ligueros anteriores, aunque ha perdido en tres de sus últimas cuatro visitas.

En el apartado de bajas, Javier Aguirre pierde a Omar Mascarell, lesionado en el encuentro ante el Almería, pujando por su puesto en el once bermellón Giovanni y Copete. Por otro lado, recupera a Kike Barja, pero pierde a Rubén García, que tuvo que ser sustituido ante el Rayo Vallecano.

--PROGRAMA DE LA JORNADA 18 EN LALIGA EA SPORTS.

-Jueves 21.

Betis - Girona. De Burgos Bengoechea (C.Vasco) 19.00.

Cádiz - Real Sociedad. Iglesias Villanueva (C.Gallego) 19.00.

Mallorca - Osasuna. Melero López (C.Andaluz) 21.30.

Alavés - Real Madrid. Díaz de Mera Escuderos (C.C.manchego) 21.30.