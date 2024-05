Vinícius Júnior alcanza su mejor momento en el tramo decisivo

MADRID, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El extremo brasileño del Real Madrid Vinícius Junior convirtió ante el Deportivo Alavés su quinto doblete de la temporada para sumar también su vigesimotercer gol en la que va de curso, por lo que ya es, junto a Jude Bellingham, el máximo goleador del Real Madrid, en el que es también su mejor año en el aspecto goleador desde que debutara en el fútbol profesional.

La temporada no arrancó de la mejor manera para el '7' del Real Madrid. Dos lesiones musculares provocaron que en la primera vuelta del campeonato liguero se perdiera ocho encuentros de Liga y tres de Champions. Además, su desempeño sobre el campo no estaba cumpliendo las expectativas, con solo seis goles y cuatro asistencias en 14 partidos, unos números discretos para un Vinícius Júnior que no acababa de adaptarse a una posición más centrada en el nuevo esquema de Carlo Ancelotti.

Sin embargo, todo cambió a partir de la Supercopa de España a principios de enero, con el primer título de la temporada en juego. Fue entonces cuando 'Vini' apareció y, como hacen los grandes jugadores, con un papel estelar para levantar el trofeo, gracias a un 'hat-trick' que destrozó al FC Barcelona en la final. Y es que ese duelo pareció ser un punto de inflexión para el '7', que desde entonces ha sido imparable, tal y como reflejan los datos de 'Driblab'.

El internacional brasileño ha pasado de tener los números más discretos en sus últimas tres campañas a lograr, a falta de dos partidos de LaLiga EA Sports y la final de la Champions, igualar su mejor cifra goleadora de siempre con 23 tantos. Así, Vinícius, con 17 goles en lo que va de 2024, es el máximo goleador del equipo blanco en el año natural, y el quinto de toda Europa.

El extremo se ha echado el equipo a la espalda justo en el tramo decisivo de la temporada como se pudo ver sobre todo en la eliminatoria de semifinales de la Champions ante el Bayern Múnich alemán y paliando con sus actuaciones el bajón que sufría el centrocampista inglés Jude Bellingham.

Pero su rendimiento va mucho más allá de sus cifras goleadoras. El extremo brasileño, pese a haber afinado su lado más de 'killer', sigue siendo uno de los máximos productores de goles de su equipo en forma de asistencia, y ha regalado siete pases de gol a sus compañeros desde el pasado 14 de enero. Además, si sumamos las tres en la primera parte del curso, supone que por tercera temporada consecutiva ha logrado dobles cifras tanto en goles como en asistencias.

Pero si por algo está destacando el 2024 de Vinícius Júnior es por su capacidad de aparecer en los partidos. En los 23 que ha disputado, el brasileño ha participado en 1.206 acciones con balón, lo que supone una media de 52 por encuentro, con los que ha generado 30 ocasiones. Entre ellos, destacan el decisivo partido de vuelta de semifinales de Liga de Campeones ante el Bayern Múnich en el que 62 balones pasaron por sus botas.

Aun más brillantes son sus números en el regate. En el año 2024, ningún jugador en Europa ha intentado más regates que Vinícius. El brasileño del Real Madrid ha intentado superar al adversario 168 veces, de las que consiguió el éxito en 64 ocasiones, siendo el tercer jugador de las cinco grandes ligas con mejor registro, solo superado por Mohammed Kudus (West Ham) con 89 y Jamal Musiala (Bayern Múnich) con 79.

Unos números que le confirman como un jugador total al que no parece amilanar la presión de las grandes citas y que demuestran su importancia en el equipo de Ancelotti. Un fijo en las alineaciones que espera culminar su gran temporada en la final de la Champions de Wembley, donde el brasileño espera dar continuidad a su gran momento y, como en la de París de hace dos años, ser protagonista.