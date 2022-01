Virginia Torrecilla: "Volver a jugar es un regalo"

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La futbolista del Atlético de Madrid femenino Virginia Torrecilla ha asegurado que "volver" a jugar tras superar un tumor cerebral ya es "una victoria muy importante" para el equipo, y ha afirmado que a pesar de la derrota de las rojiblancas en la final de la Supercopa de España ante el FC Barcelona (7-0) es un día "feliz".

La centrocampista balear saltó al campo en el minuto 85 del encuentro disputado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, el primero después de dos años de lucha contra el cáncer. "Ha sido una sorpresa. Cuando me dijo el míster que calentase porque iba a salir se me pusieron los pelos de punta. Cuando he salido a calentar la gente me ha aplaudido, sobre todo la gente del Barcelona, que quería que saliera. Esto es muy especial", reconoció.

"Estoy muy contenta y muy feliz, esto es un premio para mí. Independientemente del resultado, el Atlético de Madrid ha hecho una cosa muy bonita; que yo vuelva es una victoria muy importante para todo el equipo. Le doy las gracias al cuerpo técnico, al Atlético de Madrid. Ha sido mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha gente detrás de mí, y por fin lo tenemos después de casi dos años de entrenamientos, quimio y radio. Estoy aquí, y eso es lo más importante de todo", subrayó.

Además, aseguró que sus compañeras "lo han dado todo" por ella durante todo este tiempo, y agradeció también el cariño del conjunto culé, que la manteó antes de celebrar el trofeo. "Doy las gracias al Barcelona por estar conmigo. Muchas de ellas han estado ahí durante todo el proceso", manifestó.

"Me ha pillado por sorpresa todo: la primera convocatoria, estar aquí y redebutar contra el Barcelona. Es un regalo después de muchísimo tiempo. No es el redebut que había pensado tantísimas veces, pero no lo cambio por nada", dijo. "Hubiese sido un sueño volver a levantarla sana, después de todo. Ahora vamos en plazos cortos para intentar estar al mejor nivel lo antes posible", añadió.

"Un día me dijeron que no volvería a jugar a fútbol profesional. Después de casi dos años estoy aquí, redebutando contra el Barcelona. Me quedo con las personas, que no tienen que ver con el escudo y los colores, lo hemos visto ahora. Después de ganar, lo primero que han hecho las jugadoras del Barça ha sido mantearme antes de celebrar nada", concluyó.