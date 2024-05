Wendie Renard: "Sabemos qué esperar del Barça, le conocemos muy bien"

MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) -

La defensa del Olympique de Lyon francés Wendie Renard recalcó que ya saben "qué esperar" del FC Barcelona, su rival este sábado en la final de la Liga de Campeones que se celebrará en San Mamés y al que conocen "muy bien" y para el que están "preparadas".

"Es un equipo al que le gusta tomar ventaja sobre su oponente, pero tenemos nuestras fortalezas, conocemos nuestras cualidades y trabajamos en ellas durante toda la temporada. Sabemos qué esperar del Barça, le conocemos muy bien. Colectivamente, estamos preparadas, queremos darlo todo para ganar este partido que inevitablemente será difícil", señaló Renard en rueda de prensa.

La central cree que "en los últimos diez años" han "demostrado" que son "un gran equipo, que tiene mucha determinación y muchas ganas de ganar tantos trofeos como sea posible, ya sea a nivel nacional o europeo". "Hubo momentos en que funcionó, otros en que no, pero no importan las temporadas, ni las jugadoras, ni los entrenadores, ni el 'staff' siempre tenemos la sed de ganar tantos trofeos como sea posible", advirtió.

"Esto es lo que nos impulsa cada día y por eso nos levantamos cada mañana, por eso vamos a entrenar con alegría, determinación y alegría. Eso nos impulsa y la mentalidad del Lyon no cambiará, ni para mañana ni para el futuro", añadió.

Para la capitana del OL, "no hay rivalidad" con el FC Barcelona. "Cuando empezamos el campeonato, tenemos objetivos comunes, que es ganar tantos partidos y trofeos como sea posible", remarcó, asegurando que están "bastante tranquilas y decididas" porque tienen claro "por qué" están en Bilbao y, en su caso personal, no esconde que jugar por undécima vez esta final "no le pasa a todo el mundo". "Es bueno estar ahí, pero será aún mejor si colectivamente logramos hacer el esfuerzo de ganar este título y traerlo a casa", indicó

Por su parte, la portera chilena Christine Endler dejó claro que "la motivación" para el equipo francés es poder "jugar una final de nuevo, especialmente en España". "Es un partido importante para nosotras y lo daremos todo para volver a ganar el título", advirtió.

"Sabemos que el 80 por ciento o más de los aficionados serán del FC Barcelona, pero creo que estamos preparadas. Lo vimos antes en Turín y eso nos da un extra de motivación para la final", subrayó la guardameta para la que es "increíble" jugar en un "magnífico estadio" como San Mamés.

Para la chilena, es "un honor" jugar esta final y "representar no sólo a Chile sino también a América Latina en el fútbol femenino". "Espero poder hacerlo de la mejor manera y que la experiencia de haber jugado ya este tipo de partidos antes me ayude a tener una buena actuación. Disfruto de estos momentos porque no siempre hay una final de Champions y disfruto de la emoción, la experiencia y espero guardarla en mi memoria para siempre", sentenció.