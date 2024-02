"Esta eliminatoria supone ilusión, esperanza y motivación de pasar a cuartos"



BARCELONA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, aseguró en la previa del partido contra el Nápoles, en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, que no van a jugar "para cerrar bocas" sino para contentar a la afición y para, en el global de la eliminatoria, lograr el objetivo de pasar a cuartos de final y alargar el reto europeo.

"No jugamos para cerrar bocas, jugamos para la afición y para la gente que quiere el bien para el club. Y por nosotros, por nuestro prestigio porque es 'Champions'. El foco no es otro que hace dos años que el club no estaba en los octavos y este es el foco; un escenario magnífico para disfrutar y para competir", apuntó ante los medios.

Para Xavi, el objetivo principal es estar en los cuartos de final. "La reacción es muy buena, no creo que cambie nada tras la decisión (de irse a final de temporada). Se han puesto el mono de trabajo y estoy contento de cómo está el vestuario", apuntó.

De cara al cruce ante el Nápoles, cree que la eliminatoria va a estar muy igualada. "No veo un favorito claro sino que hay que demostrarlo en el terreno de juego. Supone ilusión, esperanza y motivación para pasar a cuartos de final. Es la competición más grande, es un escenario ideal para hacer un buen partido, gran eliminatoria", aseguró.

Será ante un Nápoles que cambia el entrenador de "manera sorprendente" a 24 horas del partido. "Sus motivos tendrán para hacerlo, pero el entrenador conoce la casa, a los jugadores y para nosotros no es fácil preparar el partido, porque no sabemos qué nos deparará. Pero tenemos que hacer las cosas bien en ataque y defensa, tener personalidad ante el actual campeón del 'scudetto'", aseguró.

"Es un gran rival y destacaría sus tres delanteros, que son futbolistas de primer nivel. Está al 50 por ciento la eliminatoria. Somos equipos que venimos de ganar la Liga y la Serie A, no está siendo su mejor temporada y la nuestra está siendo algo más regular. Pero lo tenemos que demostrar en el campo, no hablamos de favoritismos. A las 21.00 tenemos que demostrar que somos mejores y luego en casa también. Es momento de hablar en el campo y mostrar la mejor cara", reconoció el técnico blaugrana.

Un Xavi que reiteró que vivirá esta eliminatoria igual que si no se hubiera anunciado su salida del club a final de la campaña. "Lo voy a vivir igual que si no hubiera anunciado nada. Estoy muy ilusionado, esperanzado, motivado e intento transmitirlo a los futbolistas. Lo prepararemos de la mejor manera para competir mañana y la presión es la máxima, como el primer día", manifestó.

Eso sí, sabe que no deben jugar sin cabeza porque está la vuelta en Montjuïc a la vuelta de la esquina. "Tenemos que ser un poco más cautos e inteligentes, sabiendo que quedan 90 minutos en Montjuïc. Pero nuestra mentalidad no cambiará e intentaremos ir a por el partido con la pelota. Ellos algo similar. Será un partido complicado, mañana", aseguró.

"Un empate para mí no es buen resultado. Me han criado así. Iremos a ganar el partido y luego las circunstancias dirán si un posible empate es buen resultado o no. Nos hemos ganado el jugar la vuelta en casa", valoró el de Terrassa.

"Tengo la sensación de esperanzas y de ilusión, de ganas de competir, no de que me echarán. Estamos en octavos de la 'Champions', nos ha costado mucho y nos lo hemos ganado. Hay que gozarlo y competirlo. Pienso en ello, no pienso en escenarios negativos, ni mucho menos", concluyó.

APOYO AL CABREADO FRENKIE DE JONG

Por otro lado, al salir a la sala de prensa del Stadio Diego Armando Maradona por detrás de un Frenkie De Jong que estalló contra la prensa por un tema personal, sobre su salario y su futuro en el club, el técnico mostró su apoyo al centrocampista neerlandés.

"Se ha explayado Frenkie y le entiendo perfectamente. Cualquier jugador o persona en el Barça siente injusticia muchas veces porque se inventan cosas. Para mí, Frenkie es futbolista de muchos años para el Barcelona. Sé que es feliz aquí con nosotros ha sido muy feliz y para mí es capital aquí", señaló.

"Frenkie lo ha explicado bien, se dicen cosas que no son. Lo llevan dentro. Pero no cambia que tenemos que jugar y competir mejor. Se entiende que hay crítica deportiva, pero hay cosas con las que se es injusto. No culpamos a la prensa de no jugar bien y no tener resultados esperados, no he dicho nunca esto", se explicó Xavi.