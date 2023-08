Xavi Hernández: "Lo que han sufrido para jugar al fútbol y campeonas del mundo en tan poco tiempo"

El técnico del Barça califica de "espectacular" el logro de la selección femenina

"Yamal está muy preparado para ser importante"



MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, elogió a la selección española femenina después de la conquista del Mundial este domingo, un logro "espectacular" después de "sufrir" para jugar al fútbol y en muy "poco tiempo", mientras que celebró el triunfo de su equipo (2-0) ante el Cádiz con un Lamine Yamal "importante".

"Me uno a las felicitaciones. Creo que los elogios son pocos, campeonas del mundo. Se tiene que apostar por ellas. Han jugado muy bien, me alegro por Jorge Vilda, por Rubiales, por la Federación, por todas la jugadoras que han participado y por las pioneras. Las que les costó mucho jugar al fútbol siendo mujer. Es espectacular. Lo he visto con mi mujer y me he emocionado", dijo.

El preparador azulgrana fue preguntado en rueda de prensa por una España que hizo historia como él también logró como jugador, ganando el Mundial femenino cuando hasta esta edición no habían pasado nunca del primer cruce. "Lo que han sufrido para jugar al fútbol, campeonas del mundo en tan poco tiempo. Hay que darlas más bola. Es muy importante lo que han conseguido", afirmó.

En cuanto al partido contra el Cádiz, Xavi confesó que fue complicado y que mejoraron en el segundo tiempo, con más paciencia para buscar el gol. "Había que mantener la posición, un central tenía que fijar. En el descanso hemos corregido, hemos tenido más paciencia, no era de atacar de primeras. Cuando plantan la barrera, se pierde tiempo y no hay ritmo, cuesta", dijo.

"No hemos estado bien, hemos tenido ocasiones claras, en la segunda parte hemos estado mejor. Al final hemos arriesgado y ha salido ese pase de Gündogan a Pedri", añadió.

Además, el técnico del Barça fue preguntado por un Yamal Lamine que fue titular y jugador destacado pese a sus 16 años. "Es un futbolista muy maduro a pesar de la edad que tiene. Hoy no ha hecho gol porque Ledesma hace el mejor partido de la temporada. Puede marcar diferencias, no es fácil, pero es un talento que está muy preparado para ser muy importante para el equipo sin importar la edad", comentó.

Xavi también habló de un Robert Lewandowski que "marcará" y de un Ferran que tiene que aprovechar su oportunidad, como hizo este domingo marcando el 2-0 en el descuento tras pocos minutos en el campo. "Ferran desde que llegó ha sido un ejemplo. En cualquier momento te puede tocar, todos entraron bien. A lo mejor el próximo día tiene un poco más. Siempre me preguntáis por el que no juega. Es competencia entre ellos. Hay que estar preparados y Ferran lo ha demostrado", afirmó.

Por otro lado, el entrenador culé se refirió al estreno del Olímpic Lluís Companys como nueva casa. "Han animado hasta el final. 40.00 personas, es positivo que estemos unidos. Es un punto positivo, que venga la gente. Es un buen inicio, la gente se va a ir animando", apuntó, contento con el juego de tres centrales para "arriesgar" y evitar otro partido sin goles como en Getafe.