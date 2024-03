Xavi Hernández: "Tenemos flashes de Messi con Yamal, pero no es buena la comparación"

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, no vio nada malo en que su equipo esté sujeto en estos momentos por dos adolescentes como Lamine Yamal y Pau Cubarsí, al tiempo que confesó los "flashes de Messi" que le vienen con el delantero, quien firmó el triunfo (1-0) de este viernes contra el Mallorca.

"No veo una mala noticia, es todo positivo, cómo le ayudan los veteranos también. La noticia es que son uno de 16 y otro de 17 años, no hay noticia negativa", afirmó en rueda de prensa en el Estadi Olímpic Lluís Companys sobre los dos canteranos.

Yamal firmó un golazo a 20 minutos del final para dar los tres puntos a un Barça que tiene ahora el reto de avanzar a cuartos de final de Liga de Campeones. "No le benefician las comparaciones con Messi, cualquiera que ha sido comparado con Messi ha salido perdiendo. No es bueno, pero sí que es verdad que hay momentos, da la sensación que tenemos flashes de Messi, pero no es buena la comparación con el mejor futbolista de la historia", dijo.

"Los jugadores veteranos han estado muy bien. Han destacado Yamal y Cubarsí porque son diferenciales, jugadores importantes. Cubarsí tenía dos torres delante y no ha perdido ni un duelo y Yamal, sin hacer su mejor partido, marca la diferencia, la pone en la escuadra. Los otros también han estado bien pero estamos hablando de dos jugadores que pueden marcar época", añadió.

Además, Xavi celebró la mejora en defensa de su equipo, con un Christensen importante desde el pivote, y descartó una posible lesión de Raphinha este viernes. "Hoy no hay lesiones, no hay sanciones tampoco y victoria muy merecida. Nos falta otra vez la efectividad. Hoy era día que iba a costar generar y hemos tenido la paciencia y la calma. Es importante, ganar y meter presión. Es una buena noticia, a cinco del Madrid provisionalmente, cumpliendo nuestro deber", apuntó.

En cuanto al duelo del martes contra el Nápoles, el técnico azulgrana vio a su equipo preparado. "Será otro partido. El nivel que tenemos es bueno últimamente, estamos preparados para el Nápoles. Veo al equipo bien, hemos ganado en equilibrio defensivo, en Champions penaliza mucho encajar gol. Hoy era un rival muy difícil. Ojalá podamos imponer nuestro fútbol el martes", dijo.

Además, Xavi apuntó que Vitor Roque aún se tiene que "adaptar" viniendo "de fuera" pero "irá entrando poco a poco", al tiempo que elogió a Joao Félix a pesar de estar discreto en sus últimas actuaciones. "Sí, está preparado, ha sido importante, hoy le ha costado con la defensa de cinco. Genera jugadas, es un futbolista que puede ser muy diferencial para el equipo", zanjó.