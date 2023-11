Xavi insiste: "Si queremos ganar títulos esta temporada, tenemos que cambiar la mentalidad"

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, reiteró este sábado que, en su objetivo por "ganar títulos esta temporada", él y sus pupilos tendrán "que cambiar la mentalidad" para mejorar actuaciones como la de su gris empate (1-1) contra el Rayo Vallecano, en un partido correspondiente a la jornada 14 de LaLiga EA Sports.

"Lo que nos falta es la mentalidad de ir por el partido. Si al final tienes el dominio, haces una buena salida de pelota y ya tienes para fijar. Buscamos muy bien por dentro, pero generamos dos o tres ocasiones solamente. Creo que tenemos que cambiar la mentalidad. Si queremos ganar títulos esta temporada, tenemos que cambiar la mentalidad", dijo Xavi en la rueda de prensa posterior al duelo en Vallecas.

"Creo que tenemos que ser muy autocríticos, sobre todo de la primera mitad. En la segunda, el equipo ya tiene identidad y ya es reconocible, ya vamos por el partido, ya somos agresivos. Pero claro, ya vamos con urgencias, ya se ha encajado un gol, ya nos despertamos cuando prácticamente es tarde", añadió el técnico blaugrana.

Así, Xavi destacó que sus jugadores habían "podido remontar" gracias a una "buena" segunda parte. "Pero es insuficiente, es insuficiente y eso lo hemos de entender, desde el primer jugador al último. Yo que soy el entrenador, nos hemos de exigir mucho más, mucho más, porque en estos campos es donde se ganan las Ligas, y estamos empatando en muchos campos y nos estamos dejando puntos que para mí son muy importantes", avisó.

"Tenemos que hacer autocrítica y darle continuidad a lo de la segunda parte, a la segunda parte del otro día, de la media hora última, de los últimos 20 minutos. Creo que es el punto fiable de este año para nosotros y toca darle mucha continuidad. Pero tenemos que espabilar, tenemos que mejorar mucho", insistió el entrenador del Barça.

Xavi volvió a ser preguntado por claves de su equipo. "En la segunda parte la mentalidad es buena, pero ya porque tienes una urgencia. Cuando ya desde el primer minuto has de tener esta mentalidad. Y lo hemos hablado muchas veces; es decir, vamos a por el partido, que se demuestre que vamos a gana. Pero no, es en la segunda parte donde se ve que el Barça quiere ganar el partido, que quiere marcar", lamentó al respecto.

"Con el hecho de haber ganado el año pasado LaLiga y la Supercopa de alguna manera inconscientemente bajas un poco esa mentalidad, y esto es lo que no hay que permitir, ni yo como entrenador ni los futbolistas a nivel personal e individual. Hay que dar más, tenemos que dar más. Si queremos ganar la Liga, si queremos ganar títulos esta temporada, tenemos que dar más, es una evidencia", repitió.

Por otra parte, Xavi analizó una jugada polémica sobre Raphinha. "Luego me decís que busco excusas, pero es penalti claro. Me lo dice todo el mundo, hemos visto la imagen y al final no estamos teniendo suerte en estas decisiones arbitrales. Están saliendo cruz las que tienen que interpretar", aludió a los árbitros.

"Nos pasó en Getafe, nos pasó en Granada y nos pasa hoy, que no nos sale cara. Por lo tanto, nada más. No es una excusa. Al final hemos empatado porque no hemos estado bien en la primera parte, hemos mejorado en la segunda y este es el resultado. Pero si me preguntas exclusivamente por el penalti, para mí es penalti claro", remarcó Xavi.

Después elogió a Frenkie De Jong. "Como ya sabéis, es un futbolista muy importante para el equipo en la salida de balón, da la pausa, entiende muy bien el juego y divide; le falta un pelín de ritmo, es normal, pero está bien. Ha entrenado muy bien, se sentía a gusto para jugar y ha hecho 90 minutos, que es importante para él y para el equipo. Nos va a ayudar evidentemente", indicó sobre el centrocampista neerlandés.

Por último, Xavi respondió con rotundidad sobre si entiende que ya haya criticas en 'Can Barça' por el flojo papel de su equipo este otoño: "Sí, claro". "Es normal, hay críticas y lo entiendo perfectamente. Pero creo que podemos darle la vuelta a esto y estamos a tiempo de todo y evidentemente de mejorar", concluyó al respecto.