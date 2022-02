Xavi: "Jugar a perder tiempo es una trampa"

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha asegurado que "jugar a perder tiempo" es "una trampa", y se ha mostrado a favor de que los partidos se jueguen "con tiempo real", deteniéndose en acciones puntuales, y sin descuento, y ha afirmado que espera "un partido duro, muy intenso, con mucho duelo y muy agresivo" este domingo ante el Valencia.

"Cada uno juega con las circunstancias y las normas que están en el fútbol actualmente. Por eso dije que un fútbol más justo sería con tiempo real, sería una fantástica solución para evitar debates de tiempo de descuento, de fingir lesiones, pérdidas de tiempo innecesarias... Jugar con el resultado todo el mundo lo hace y es lícito, pero jugando al fútbol; encuentro una trampa jugar a perder tiempo. Si quieres perder tiempo, que sea jugando al fútbol", declaró en rueda de prensa.

Sin embargo, explicó que estas declaraciones no son un mensaje al técnico de su próximo rival, José Bordalás, al que considera "un gran entrenador". "El Valencia es un equipo muy intenso, con un técnico que trabaja muy bien, me parece un buen entrenador con un modelo de juego diferente al nuestro. Ahí están los datos: el trabajo que hizo en el Getafe y el que está haciendo en el Valencia. Dice mucho de la agresividad, de la intensidad bien entendida, ganan muchos duelos...", enumeró.

"Es cierto que hay muchas interrupciones en el fútbol actual, no me refería al Valencia en particular. Espero un partido duro, muy intenso, con mucho duelo y muy agresivo, pero vamos a un campo muy difícil", dijo. "Tenemos que imponer el ritmo, la circulación alta. Intentaremos que no haya demasiadas interrupciones", apuntó, recordando que "cada partido es una final".

Respecto al estado físico de Ronald Araujo, Xavi aseguró que "quiere estar" en Mestalla. Somos optimistas, y si no hay nada raro, esperamos poder contar con él mañana", indicó, antes de hablar del estado anímico de Ferran Torres. "Hablamos y tengo fe ciega en él. Nos va a marcar las diferencias, tal y como ya ha hecho en la selección, en el City y ya lo hizo en el Valencia siendo muy joven", advirtió.

También reconoció que "podría" apostar de inicio por el francés Ousmane Dembélé, y que Memphis está "a punto" de volver, y que si no lo hace este domingo será "ante el Nápoles o ante el Athletic". Por último, reconoció que están tratando de "cuidar" a Pedri "para que no se lesione y mantenga este nivel".