Xavi: "No es casualidad que el Real Madrid haya eliminado dos veces al mejor equipo del mundo"

Sobre el Clásico: "Tenemos la oportunidad de engancharnos a LaLiga y quedarnos a cinco puntos"

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha asegurado que el Clásico de este domingo ante el Real Madrid es "el partido más importante de la temporada", ya que una victoria les permitiría "engancharse" a LaLiga, y ha explicado que el hecho de que el conjunto blanco haya eliminado dos veces en los últimos años "al mejor equipo del mundo", el Manchester City, "no es casualidad ni suerte".

"Tenemos la oportunidad de engancharnos a LaLiga, de poner la diferencia a cinco puntos. Creo que ahora mismo pasa a ser el partido más importante de la temporada. Nos encontraremos un Madrid fuerte, que ya lo es de por sí, pero sobre todo después de eliminar al que consideramos el mejor equipo del mundo, que es el City, tendrá la euforia por los nubes", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, recalcó que es un rival "muy fuerte física y anímicamente". "Tenemos que intentar cambiar el chip. Hoy hemos entrenado mejor, ayer todavía estábamos un poco con la resaca de Champions. Hemos preparado bien el partido, con toda la ilusión del mundo para luchar por esta Liga", dijo. "Para nosotros es el partido más importante de la temporada. Hay que ganar para meter presión al líder, al Real Madrid, y en caso de ganar estaríamos a cinco puntos. Vamos a intentar competir e intentar ganar en el Bernabéu, ese es nuestro objetivo", afirmó.

El preparador catalán insistió en que deben "cambiar el chip". "Debemos pensar que esta rabia, esta frustración y la impotencia del otro día, de que no salió el resultado y debido a circunstancias difíciles de digerir, que se vuelva a nuestro favor. Debemos cambiar la frustración por jugar muy bien el fútbol. Tenemos un Real Madrid realmente fuerte en sí, de plantilla, de jugadores y reforzado moralmente después de esta semana de Champions", advirtió.

"Seguramente en los primeros minutos de cada parte el Madrid apretará; está en su casa, se envalentonará. Tenemos que ser muy valientes con el balón, no perderlo, dar apoyo al compañero. Es el escenario perfecto para mostrar personalidad y todo lo que hemos trabajado. Hemos preparado bien el partido, tanto en ataque como en defensa. Pienso que podemos hacer un gran partido y ganar el Bernabéu, pero tenemos que demostrarlo mañana. En los primeros minutos será clave dominar y calmar de alguna manera este juego o esta presión alta que el Madrid seguramente efectuará", prosiguió.

Por otra parte, Xavi no eludió hablar de cómo el conjunto de Carlo Ancelotti superó la eliminatoria de cuartos ante el Manchester City. "El Madrid se tuvo que defender. Al final estás delante del mejor equipo del mundo, el Manchester City, y se tuvo que colocar muchísimas veces en bloque medio, bloque bajo, y muchas veces no es porque lo quieras tú, es que te somete el rival. Se tuvo que defender y defendió muy bien, y también es lícito", expuso.

"Son partes del juego que hay que dominar y en eso también compite bien el Real Madrid. Ya lo hizo aquí en el partido de la primera vuelta; la primera parte fue totalmente nuestra y solo fue un 1-0. Mañana, aparte de jugar bien, tenemos que ser efectivos, porque el Madrid lo es. El Madrid defiende muy bien, es efectivo, te corre al espacio, son de los mejores del mundo, hacen transiciones que son feroces, veloces, tienen un potencial. Es el Real Madrid, estamos hablando de uno de los mejores equipos del mundo y de los últimos años", prosiguió.

También considera que el espíritu competitivo de los blancos se debe a que "han ganado muchas veces". "Cuando has ganado tantas veces juegas con más tranquilidad, menos urgencias, con más confianza. Son muy buen equipo. ¿Suerte? No creo tanto en la suerte yo. Yo creo en el trabajo defensivo, en el trabajo de la solidaridad que mostraron, todo el mundo trabajó, los tres de arriba trabajaron más que nunca, hicieron coberturas...", relató.

"Sí que el Manchester City tuvo el partido en sus manos y falló en ocasiones claras, pero es el fútbol. No es casualidad que el Madrid en los últimos tres años haya eliminado dos veces al mejor equipo del mundo, el Manchester City. Estamos compitiendo nosotros con este equipo en España: el Real Madrid", continuó, antes de rechazar que les vaya a penalizar la fatiga. "Nosotros llegamos bien, físicamente hemos entrenado dos días bien y pienso que estamos preparados para ganar el partido. No pienso que afecte demasiado el cansancio en este tipo de partidos", apuntó.

"Le tenemos todo el respeto del mundo al Real Madrid, en LaLiga ha perdido un partido de 31, los números son extraordinarios. Nosotros no tenemos malos números en LaLiga, tenemos cuatro puntos menos que la temporada pasada, que íbamos holgadamente líderes. El Madrid ha hecho muy bien la faena hasta ahora, pero mañana depende de nosotros que ellos pierdan el partido. Yo lo veo como una oportunidad de acercarte a cinco puntos. Nos vamos a dejar todo para intentar competir contra, para mí, un equipazo", explicó.

En otro orden de cosas, el técnico culé lamentó que el equipo no supiese gestionar quedarse con uno menos ante el PSG por la expulsión de Ronald Araujo. "Me apena; hemos tenido partidos donde hemos defendido muy bien quedándonos con diez la primera temporada. Nos hemos quedado con diez muchas veces y hemos defendido muy bien, pero el otro día no estuvimos bien. Son errores nuestros, no acusamos a nadie. Yo también me equivoqué, tenemos que hacer autocrítica. El año que viene el club volverá a la Champions y volveremos a competir de la mejor manera posible", subrayó.

"Me equivoco cuando me expulsan, me debería haber controlado más. Me equivoco, pero son situaciones en las que hay mucha tensión, que ves una injusticia. No minimizamos los errores y eso nos pasó factura. Es una pena, porque teníamos una oportunidad de oro. Cuando jugamos 11 contra 11, estábamos muy bien y la situación era muy favorable, pero lo perdimos nosotros", afirmó.

También restó importancia a las declaraciones de Ilkay Gündogan tras el partido, asegurando que Araujo se había equivocado. "Está solucionado, no hay ningún problema. De hecho, no había ningún problema, pero hablando la gente se entiende y no hay ningún problema, todo solucionado", expuso.

Por último, Xavi negó que vaya a mantener una reunión para tratar su futuro. "No hay ninguna reunión, no me han citado. Y luego, ¿qué no es importante? Ahora no soy yo el importante, es el equipo. Mañana nos jugamos el título de Liga o buena parte del título. En caso de no ganar, será muy difícil. En caso de perder, evidentemente. Pero hay que ganar, mañana hay que ganar. Nos jugamos LaLiga, yo no soy el importante. Ya habrá tiempo de hablar", finalizó.