Yerry Mina no ve claro su futuro en el Barça: "Este año he tenido momentos muy difíciles"

Publicado 12/07/2018 21:35:17 CET

MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El defensa colombiano del Barcelona Yerry Mina se ha sincerado explicando las dificultades y la tristeza que ha tenido en sus primeros meses en el club catalán al ver que "nada" le salía bien y que sintió que "todo se venía abajo", además de no aclarar si seguirá o no en el equipo blaugrana la próxima temporada.

"No fue del todo alegre como muchos piensan. Fue espectacular por lo del Barcelona, un sueño cumplido, pero hubo momentos muy difíciles que fueron de mucha tristeza para mí porque la pasé muy mal. Esperaba que todo saliera como lo había pensado, pero no fue así, por momentos sentí que todo se venía abajo. Nada me salía, ni dar un pase en los entrenamientos", en un acto publicitario en Bogotá.

Mina llegó en enero de este año a Cataluña, procedente del Palmeiras brasileño, y solo disputó seis encuentros con la zamarra blaugrana. "Siempre le pedí a Dios para salir adelante. Le agradezco a los que siempre me apoyaron, que son pocos, cuando no iba ni al banco", comentó.

"Me ponía a entrenar solo en casa. Es difícil ver los partidos por televisión. Un momento complicado que no le deseo a ningún jugador, pero si pasa le digo que confíe en Dios. Cuando llegué a la selección y no fui titular, me 'bajoné' aún más, pero apoyé a mis compañeros y sabía que todo iba a salir bien", explicó el colombiano de Guachené que acabó siendo titular con Colombia en el Mundial. Además, dejó su sello con tres goles.

Finalizada su inestable temporada, cuando Colombia cayó en octavos ante Inglaterra, Mina se mostró de nuevo sereno. "Estoy tranquilo, siempre con los pies en la tierra y los ojos en el cielo. Yo siempre voy a tratar de hacer lo mejor posible para mí y para mí equipo. Espero que donde me toque, si es en Barcelona o si me toca partir, hacerlo de la mejor manera. Pero hasta el momento estoy en Barcelona", concluyó.

Este miércoles, además, el Barcelona ha hecho oficial su segundo fichaje, Clement Lenglet, un competidor directo del colombiano por un puesto en el once. Sobre el francés, Mina declaró que tiene "muchas cualidades" y que por lo que han visto de él Lenglet "está para equipos grandes". "Solo queda compartir con él, aprender de él y desearle toda la suerte del mundo", afirmó sobre su nuevo compañero.