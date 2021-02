Zidane: "El año pasado ganamos LaLiga y espero un poco de respeto"

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha asegurado que "no" merece el "trato" que está recibiendo por parte de la prensa, que considera que cuestiona siempre su trabajo, y pide "respeto" para su equipo en la lucha por LaLiga Santander como vigente campeón, además de asegurar que no va a "dejar" su puesto.

"Que todos los días estoy fuera. Me reivindico para que me dejen trabajar. El año pasado ganamos LaLiga, tenemos derecho a pelearla este año. El próximo año hay que hacer cosas, cambiar, pero este año tenemos derecho a pelear. Ganamos LaLiga el año pasado, no hace 10 años. Decís muchas cosas, decídmelo a la cara, no solo por detrás", interpeló a los periodistas presentes en la rueda de prensa.

En una comparecencia en la que se mostró visiblemente molesto, el preparador francés reconoció que "no" está "contento" con la situación. "No merezco este trato por parte de la prensa. El año pasado ganamos LaLiga y espero un poco de respeto. Asumo mi responsabilidad. Estoy un poco enfadado, y además llevo dos semanas encerrado como en una jaula y tengo ganas de demostrar que quiero pelear hasta el final", afirmó.

A pesar de todo, aseguró que están "muy animados" y con ganas de "volver" a lo que estuvieron "haciendo hace poco tiempo". "Nos merecemos dar la cara hasta el final de temporada. Pueden pasar muchas cosas, pero es lo que vamos a intentar como equipo, no vamos a bajar los brazos, te lo garantizo. Los jugadores quieren jugar al fútbol y ganar los partidos", expresó.

"No sé lo que va a pasar. Nos merecemos terminar con esta plantilla, con los jugadores que están aquí. Vamos a luchar. Soy un afortunado de estar aquí y voy a aprovechar hasta el último día aquí, no lo voy a dejar. Y los jugadores no lo van a dejar. Se habla mucho de una situación incómoda; no estamos muy finos, no hemos ganado los partidos suficientes, pero estamos animados con cambiar la situación y es lo que vamos a hacer", reiteró.

Tras el curso, aceptará todo lo que suceda, primero con él mismo, como máximo "responsable". "Esta plantilla se merece seguir y poner la cara, hablo con nuestra afición. Estamos aquí y vamos a pelear para dar una alegría a una afición que quiere mucho a su equipo, que quiere verle ganar y jugar bien al fútbol", señaló.

"Vosotros hacéis vuestro trabajo. Un día estoy fuera, al día siguiente un poco dentro, luego otra vez fuera... Lo acepto. Me enfado para deciros que vosotros hacéis vuestro trabajo, y nosotros el nuestro, que es dar la cara. Tenéis que respetar un poco a estar gente que trabaja", continuó hacia los periodistas.

El técnico blanco tampoco cree que la distancia con el Atlético en LaLiga Santander sea insalvable. "Somos el Real Madrid, vamos a intentarlo hasta el final. Hay dos competiciones y vamos a darlo todo", expuso. "Yo confío en todos. Estamos en dos competiciones, hay 54 puntos en juego en LaLiga. Hay dos competiciones y las vamos a pelear hasta el final", aseveró.

En otro orden de cosas, resaltó la "mala suerte" que afecta al belga Eden Hazard, que ha vuelto a lesionarse, y pidió ser "positivos". "No está contento, igual no entiende la situación totalmente. Tiene que aceptarlo y cambiar algo para que la situación sea diferente", manifestó.

"Queremos ver a Eden sin problemas. La mala suerte que ha tenido... es muy complicado. Quiere estar bien, es muy difícil para él. Es un jugador al que un día veremos jugar bien y sin lesionarse, y esperemos que sea después de esta lesión. Esperemos que pueda jugar en tres semanas", deseó, al tiempo que eludió el tema de la renovación de Sergio Ramos. "Yo no sé nada. Espero que se arregle, que esté aquí. Como capitán y jugador del Real Madrid es mucho lo que ha hecho aquí", indicó.

También valoró el trabajo del joven delantero Vinícius Jr. "Vinícius tiene que hacer su trabajo. Tiene 19 años, tiene que aprender muchas cosas. Lo intenta, y nosotros le vamos a ayudar. Mi preocupación es que todos estén al 100% en cada partido. Últimamente somos 15 jugadores y tenemos que jugar con los 15, esperando a que vuelvan todos", expresó.

Por último, tampoco rechazó hablar de la marcha del noruego Martin Odegaard al Arsenal. "Él quería salir, quería jugar. Lo hablamos tres veces. Quiere intentar jugar, tener oportunidades. Yo sabía lo de Martin, le decía que había que quedarse, que pelear, lo necesitábamos, porque era una petición mía, pero no fue así. Espero que esté contento", concluyó.