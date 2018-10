Zidane: "No me quedo con los goles encajados, sino con los marcados"

Publicado 18/02/2018 23:24:30 CET

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, se mostró "contento" por la victoria de su equipo frente al Real Betis (3-5), elogió a su rival afirmando que jugó "muy bien" y alabó el trabajo de Asensio y Lucas Vázquez, manifestando que fue "muy importante", al tiempo que dijo quedarse no "con los goles encajados, sino con los marcados".

"Esto es el fútbol. Ha sido un partido de ida y vuelta, pero me gusta, porque significa, nosotros y el Betis hemos jugado muy bien. No me quedo con los goles encajados, sino con los marcados", afirmó Zidane después del partido.

Dos de los grandes protagonistas del encuentro fueron Marco Asensio y Lucas Vázquez. El mallorquín fue determinante con sus dos tantos y el extremo gallego siempre generó peligro por su banda.

"Reculamos, y cuando reculamos, es otro partido. En la segunda parte hicimos buen partido, una segunda parte espectacular, estamos contentos por todo eso. Hay que valorar el trabajo de Asensio y Lucas Vázquez. Creo que siempre se merecen más. Cuando les toca hacer el trabajo sucio lo hacen y con personalidad. No solo el trabajo sucio, todo lo hacen muy bien, es un trabajo de todos, pero claro, jugando de esta manera, sabiendo que hay un rival que por las bandas te dificulta, su trabajo ha sido importante", analizó el entrenador francés en rueda de prensa.

Una de las peores noticias para el Real Madrid fuela lesión de Marcelo. El lateral brasileño tuvo que retirarse pasado el ecuador de la primera parte, y, en palabras de Zidane, se valorará "mañana". "Ojalá que sea poco lo de Marcelo. Lo valoraremos mañana, pero su valoración es que era poco", manifestó el técnico del Real Madrid.

Uno de los puntos fuertes del equipo madridista en este encuentro, y en general, para la recta final de temporada es la buena racha de Cristiano Ronaldo. El portugués ha recuperado su olfato goleador y está en plena forma en los últimos partidos.

"Está bien, estamos contentos, estoy muy contento de ver a Cristiano marcar, peleando cuando nos acercamos al final de temporada. Cada partido es muy importante y ver a todos bien es positivo, puedo estar contento", confesó Zidane.

La primera parte casi le costó el partido al Real Madrid, ya que el Betis se puso por delante en el marcador, pero en la segunda el equipo blanco reaccionó y se hizo con la victoria. "Las cosas se quedan en el vestuario. Les expliqué algunas cosas y mejoramos, pero ellos también querían hacer más. Había que cambiar y cambiamos al final", dijo sobre lo que habló con sus pupilos en el descanso.