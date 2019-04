Zidane: "No podemos jugar así, no nos hemos entregado en nada"

Publicado 28/04/2019 23:26:42 CET

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, fue muy crítico con la "actitud" de su equipo este domingo en la derrota (1-0) ante el Rayo Vallecano, donde no vio a sus jugadores entregarse en ninguna faceta, al tiempo que asumió su parte de responsabilidad y reconoció que desean que termine ya la temporada.

"Hoy fue todo. Actitud, todo, no había nada, no nos hemos entregado en nada, en los duelos, en correr. Hay partidos donde tienes dificultades porque el rival corre más que tú. Ellos han hecho su partido pero nosotros no. Nosotros no hicimos nada de lo que debemos hacer", dijo en rueda de prensa.

El técnico blanco no encontró explicación a la mala actuación del Madrid en Vallecas. "No hay explicación. Tenemos tres partidos, se acaba esta temporada para todos y ya está. El día del Getafe estaba un poco enfadado pero había cosas, un poco de juego. El día del Athletic hicimos cosas buenas, hoy nada. Desde el minuto uno hasta el 90", afirmó, sin arrepentirse de haber tomado las riendas.

"Para nada, estoy aquí y también tenía que vivir esto. Momentos críticos, complicados, pero no podemos jugar así", afirmó. Zidane dijo no saber lo que pasa por la cabeza de Bale y confió en tener una digna despedida de la temporada en las tres jornadas que quedan.

"Sí (quiero que termine), pero tenemos que jugar los tres partidos. Tenemos que jugar y debemos hacer otra cosa, yo el primero, por dibujo que no ha salido nada. Tenemos que respetar al fútbol, a lo que es el club. Vamos a tener que jugar y hacerlo mejor. Siempre voy a defender a mis jugadores, pero hoy no podemos jugar así. Es la realidad de hoy, pero yo soy el responsable", finalizó.