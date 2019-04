Zidane: "El primer objetivo de la temporada que viene es LaLiga"

Publicado 24/04/2019 13:44:15 CET

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, confesó que "el primer objetivo de la temporada que viene" será LaLiga Santander, el "campeonato más importante" para el francés y que ha ganado el FC Barcelona en ocho ocasiones en los últimos 11 años, al mismo tiempo que confirmó que Thibaut Courtois "está disponible" para enfrentarse al Getafe.

"Siempre ha sido el objetivo del club, no hay que pensar que no nos importa LaLiga y la Copa o solo la 'Champions'. El Real Madrid siempre ha tenido LaLiga en mente, pero ha habido un equipo enfrente que lo ha hecho muy bien. El primero objetivo de la temporada que viene es LaLiga, porque es el más complicado, es la más larga y por eso no hay que fallar. Sin menospreciar al resto de competiciones, intentaremos ganar todos los títulos posibles", señaló Zidane en la rueda de prensa previa a enfrentarse al Getafe.

El francés alabó el trabajo del FC Barcelona, ya que "últimamente lo están haciendo bien", aunque advirtió que el equipo blanco tiene "muchos más títulos en la historia". "Tenemos 33 ligas y el Barcelona, ¿cuántas? No es para defenderme, hay que cambiar esta dinámica, porque para mí, siempre lo he dicho, lo más importante es LaLiga, porque es el día a día y es lo más complicado. En 'Champions', tienes 12-13 partidos, LaLiga son 38 partidos", añadió.

Y ese dominio de los azulgrana en el campeonato doméstico se debe a "muchas cosas", pero los blancos intentarán "empezar LaLiga de la mejor manera", porque "si no va a ser otra vez complicado". "LaLiga hay que meterla en el primer objetivo", insistió.

Este jueves, el Real Madrid cierra la jornada 34 de LaLiga Santander ante el Getafe en el Coliseo (21.30 horas), partido para el que el guardameta Courtois "está listo". "Ha entrenado con nosotros y está a disposición del entrenador y del equipo", confirmó, aunque no aseguró los porteros que continuarán la próxima temporada.

"Lo que me gusta no te lo voy a decir; a mí me gustan cosas y a veces no se hacen, y al contrario. No es el momento de hablar de eso. Los porteros tienen contrato, lo que vamos a hacer lo voy a hacer yo. Es mi responsabilidad, pero no es momento de hablar de eso. El próximo año va a ser muy claro para todos", sentenció el francés, añadiendo que en el futuro de la portería blanca "puede pasar de todo".

Zidane dejó claro que tiene a dos porteros, Keylor Navas y Thibaut Courtois, "muy buenos", además de Luca Zidane, "más joven y con futuro". "Lo complicado es para mí cuando hago el equipo, cuando tengo que dirigir, no solo la portería. Lo más difícil es decir a un jugador que se queda en casa, después de entrenar toda la semana", admitió.

Después de confirmar, desde su llegada, que el año que viene habrá cambios, reconoció que si compran jugadores "alguno se tiene que ir, es lo normal dentro de una plantilla". "Solo me preguntáis a mí. Nosotros, algo vamos a cambiar, pero a todos los equipos les va a tocar eso", argumentó.

"No creo que los jugadores hayan cambiado su actitud, saben dónde están y que se tiene que entrenar muy bien para jugar, y para mí tampoco ha cambiado mucho. Es un rol que siempre he tenido, tal vez antes no tanto, pero un entrenador siempre tiene voz para hablar de jugadores que pueden llegar o se pueden ir", agregó.

El brasileño Vinicius, ya entrenando con el grupo y recuperado de su lesión, "no va a tener minutos" ante el Getafe, porque "todavía tiene que trabajar". "Ha tenido dos meses de lesión y hay que ir con tiempo", afirmó, al mismo tiempo que elogió al delantero Karim Benzema, que "seguramente" esté realizando "su mejor temporada". "Benzema no tiene preocupación y ningún problema de jugar solo o con alguien", matizó ante el argumento recurrente de que el ariete francés rinde mejor con un '9' fijo.

"Es un equipo que lo está haciendo fenomenal, la mejor temporada de su historia, y eso es fruto de su trabajo. Nosotros, sabiendo eso, vamos a intentar hacerlo mejor de lo que lo estamos haciendo últimamente, como el último partido. Siempre jugamos para ganar y es lo que vamos a intentar hacer mañana", analizó al rival de este jueves.

Así, Zidane cree que el del equipo 'azulón' será un partido "complicado", por lo que tendrán que "meter la intensidad necesaria". "Estamos mejor con el último partido, terminamos muy bien físicamente y estamos preparados para repetirlo", concluyó.