Bordalás: "Hay que estar impecable para ganar al Real Madrid"

El entrenador del Getafe CF, José Bordalás, ha asegurado que si quieren ganar al Real Madrid este miércoles en el Coliseum Alfonso Pérez deben estar "impecables", recordando que sus jugadores cuentan ahora con "mucha moral" tras asaltar la cuarta posición, y ha afirmado que no se van a poner más "presión" y que van a tratar de "disfrutar del momento".

"Lo que más me preocupa es mi equipo, que no estemos a nuestro mejor nivel. Cuando te enfrentas al Real Madrid, todos, sin excepción, sabemos que tienes que estar impecable; si no, es imposible sacar un buen resultado, porque te estás enfrentando a los mejores", declaró en rueda de prensa.

Además, el preparador del conjunto 'azulón' no se fía del cuadro blanco a pesar de que ya no tengan opciones de luchar por el título. "Mucha gente me dice que el Real Madrid no se juega nada. Si estuviera peleando por el título habría otro aliciente, pero vestir la camiseta del Real Madrid conlleva una gran responsabilidad y todos están obligados a intentar ganar", apuntó.

En este sentido, reconoció que "siempre es un gran aliciente enfrentarte al Real Madrid", aunque "no deja de ser un partido de fútbol en el que hay tres puntos en juego". "Nos estamos jugando algo; el Real Madrid tiene una gran responsabilidad y son grandísimos jugadores", advirtió, asegurando que puede "pasar cualquier cosa".

"Contra un equipo como el Real Madrid, las posibilidades se reducen, porque es, si no el mejor, un grandísimo equipo. Jugamos de local, y con el apoyo de nuestra afición estamos convencidos de que podemos hacer un gran partido, que nuestras prestaciones pueden ser buenas, que el equipo está con mucha moral. Vamos a estar todos muy ilusionados", subrayó.

En su objetivo por amarrar la cuarta posición, Bordalás explicó que es "vital" tener "buenos números como local". "Siempre he dicho que las Ligas se ganan y se pierden como local. Pase lo que pase, la temporada habrá sido de matrícula de honor; es increíble que a falta de cinco jornadas el Getafe esté donde está. No nos vamos a meter una presión que es real, vamos a disfrutar del momento", indicó.

Aun así, no quiere hablar de "objetivos a medio y a largo plazo". "Quedan cinco jornadas, pero la igualdad es manifiesta. Si mañana perdemos y el Sevilla o el Valencia ganaran, nos quedaríamos fuera. Hay tanta igualdad que de aquí al final puede pasar cualquier cosa. Ellos son equipos que cuando se inició el campeonato tenían como objetivo luchar por puestos que dan derecho a jugar la 'Champions', y nosotros, no. Vamos a disfrutar del partido de mañana, intentar jugar bien y estar impecables. Vamos a ver hasta dónde somos capaces de llegar", señaló.

"El Getafe vivió momentos muy dulces, fue finalista de dos Copas del Rey, se enfrentó al Bayern... Pero eso forma parte de la historia. Ahora vivimos otro momento dulce y hay que disfrutarlo", rememoró el alicantino.

"OJALÁ NO ESTUVIERA BENZEMA, PERO DEBEN ESTAR LOS MEJORES"

Por otra parte, explicó que el defensa Dimitri Foulquier sufre una "sobrecarga muscular" y que están "intentando que llegue" al partido, destacando además la sentible baja por sanción del togolés Djené. "Intentaremos que se note lo menos posible, aunque es un jugador importantísimo", manifestó.

También se rindió a uno de los delanteros del equipo rival. "Benzema es un grandísimo jugador, pero no solo en estos momentos porque esté en un momento espectacular de hacer goles. Nunca he tenido ninguna duda de que es un grandísimo jugador. La preocupación es máxima por todos; Benzema es el que está haciendo los goles y haciendo las diferencias y ojalá no estuviera, pero para los que nos gusta el fútbol deben estar los mejores", expuso.

Por último, se mostró convencido de que el Real Madrid no ha dejado de pensar en la presente campaña. "Es normal que los medios estén hablando de posibles fichajes para el año que viene, pero estoy seguro de que Zidane ha estado preparado con muchísimo interés el partido de mañana", concluyó.