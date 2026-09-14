Luis de la Fuente da este viernes su lista para el estreno de la Liga de Naciones

Archivo - Luis de la Fuente da instrucciones durante el Mundial 2026 - Jose Breton / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional masculino de fútbol, Luis de la Fuente, ofrecerá este próximo viernes 18 de septiembre la lista de convocados para los cuatro primeros partidos de la fase de grupos de la Liga de Naciones 2026-2027, según confirmó este lunes el combinado nacional.

Como es habitual, el técnico riojano dará el nombre de sus elegidos a partir de las 11.30 horas a través de los medios oficiales de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y una hora después comparecerá ante los medios en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

La selección estrenará su condición de campeona del mundo en el Estadio de Wembley el sábado 26 de septiembre, y posteriormente jugará en casa ante Croacia, en Sevilla el martes 29, y frente a Chequia, en Oviedo el sábado 3 de octubre. Esta larga ventana internacional se cerrará en Split contra el combinado croata el martes 6 de octubre. La concentración empezará el martes 22 de septiembre en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas a partir de las 13.00 horas.

Además, también el viernes 18, el seleccionador de la Sub-21, David Gordo, dará su lista (12.00 horas) para los partidos ante Finlandia (Tampere, 25 de septiembre), San Marino (Serravalle, 1 de octubre) y Rumanía (Ibiza, 6 de octubre), clasificatorios para el Europeo de la categoría de 2027.