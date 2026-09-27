Robin Le Normand sustituye a Eric Garcia en la concentración de la selección española

Archivo - Robin Le Normand, en un partido con la selección española. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha confirmado que Robin Le Normand, zaguero del Atlético de Madrid, sustituye a Eric Garcia, defensa del FC Barcelona, en la concentración de la selección española, que estos días está jugando partidos de su grupo en la Nations League.

"El central del FC Barcelona notó unas molestias en su rodilla izquierda y tras las pruebas realizadas se ha decidido desconvocarlo ante la cercanía de los próximos compromisos internacionales, evitando de esta manera cualquier riesgo y preservando la salud del jugador", indicó este domingo la propia RFEF en su página web.

Eric Garcia iba a estar el pasado sábado en el once titular de Luis de la Fuente para ser el lateral derecho de la 'Roja' en su duelo ante Inglaterra. Sin embargo, durante el calentamiento en Wembley sintió esas molestias y finalmente no pudo jugar, dejando su sitio a Marc Pubill.