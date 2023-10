Adrián Otaegui: "La victoria en el Estrella Damm N.A. Andalucía Masters es inolvidable"

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El golfista español Adrián Otaegui regresa al Estrella Damm N.A. Andalucía Masters, que se celebra del 19 al 22 de octubre en el Real Club de Golf Sotogrande, con el objetivo de defender el título conquistado el año pasado, un éxito "inolvidable".

"La victoria en el Estrella Damm N.A. Andalucía Masters es inolvidable, fue mi primera victoria en España delante del público español, en uno de los sitios que más cariño tengo. Cada victoria tiene su historia y su momento, pero sí es verdad que el triunfo del año pasado tuvo un sabor especial", expresó el donostiarra.

El defensor del título, en una temporada más que notable, llega al recorrido gaditano al frente de la escuadra española y con ganas de reeditar un título muy especial. "Fue la primera victoria con mis padres en el campo, compartiendo toda la semana con ellos, con mucha gente de San Sebastián. Una victoria muy bonita en una semana en que salió todo redondo", detalló.

Otaegui, que desde 2011 no juega en el Real Club de Golf Sotogrande, consiguió la medalla de bronce por equipos en aquella Copa Sotogrande de ese año. La zona de Sotogrande es "muy especial" para el vasco, y un nuevo triunfo devolvería al golfista esa gran relación que tiene con el terreno andaluz.

"Me acuerdo perfectamente de la Copa Sotogrande que jugamos en 2011, recuerdo la fama y el prestigio que tiene ese torneo y todos los jugadores de Europa querían jugarlo. Es un campo que me encanta, siempre está muy bien cuidado y es exigente, con greenes rápidos y con viento se puede complicar mucho la cosa. Me puede ir bien, aunque hay hoyos que no conozco después de los cambios", dijo.

Ganador del British Boys y de cuatro títulos del DP World Tour, Otaegui busca ahora revalidar su primer título conseguido en terreno español. "Siempre he tenido claro que quería dedicarme a esto y me siento un privilegiado por poder dedicarme a lo que me gusta, es mi pasión. Me encanta la competición y los retos a los que te enfrentas cada día en un campo de golf", indicó.

El golfista estará acompañado de un plantel de jugadores españoles entre los que destacan Pablo Larrazábal, ganador del Korea Championship y del KLM Open este año; Jorge Campillo, campeón del Magical Kenya Open presented by Absa; Nacho Elvira; Adri Arnaus y Rafael Cabrera Bello.

Plantarán cara a los golfistas internacionales, como los estadounidenses Wyndham Clark y Matt Kuchar, el neozelandés Ryan Fox, el italiano Francesco Molinari, el escocés Robert McIntyre, el polaco Adrian Meronk y el francés Victor Perez.