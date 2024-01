El amateur Nick Dunlap gana el The American Express del PGA Tour

El estadounidense, primer aficionado en vencer desde 1991, está obligado a renunciar a los 1,5 millones de dólares del premio



LONDRES, 22 Ene. (dpa/EP) -

El golfista estadounidense Nick Dunlap ha ganado el torneo The American Express por un golpe y se ha convertido en el primer amateur en imponerse en una prueba del PGA Tour en 33 años, desde que Phil Mickelson lo consiguiera en 1991.

El estudiante de la Universidad de Alabama, de 20 años, embocó un 'putt' para 'birdie' en el hoyo 16, par cinco, e igualó el liderato de su compatriota Sam Burns en el Pete Dye Stadium Course de La Quinta, en California (Estados Unidos).

Burns tropezó entonces en el hoyo más difícil del día, al encontrar agua desde el 'tee' en el 17. En ese momento, Dunlap estaba en el 'green' a 10 metros del hoyo; consiguió un rutinario par, mientras que Burns hizo un doble 'bogey'.

El amateur se puso en cabeza a falta del par cuatro del 18, en el que el sudafricano Christiaan Bezuidenhout hizo 'birdie' para ponerse a uno. Sin embargo, Dunlap logró alzarse con la victoria con una puntuación récord de -29 en 72 hoyos. Así, superó la marca de 28 golpes bajo par establecida por el golfista estadounidense Patrick Reed en 2014.

Dunlap es el amateur más joven en ganar en el PGA Tour desde 1910. Aunque no cobrará los 1,5 millones de dólares del premio por su condición de aficionado, se ha asegurado su tarjeta del PGA Tour por dos años. El año pasado, Dunlap se convirtió en el único jugador, aparte de Tiger Woods, en conseguir los dos títulos de US Junior Amateur y US Amateur.