La golfista canadiense Anna Huang hace historia en el Open de España - FELIPE PEREZ GARRE

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La golfista canadiense Anna Huang se proclamó campeona del Costa del Sol Open de España presented by Oysho al defender su liderato este domingo en la última jornada, su quinta victoria en el Ladies European Tour.

La americana, de 18 años, se convirtió en la jugadora más joven en conquistar el Abierto de España y también en cosechar esa 'manita' de títulos. Después de una tarjeta récord el sábado en el Campo Europa de La Cala Resort (Málaga), Huang se mantuvo en lo alto con una última vuelta de 69 golpes.

Con un total de -19, la canadiense conquistó el torneo español con tres golpes de renta sobre la suiza Morgane Métraux. Carla Tejedo fue la mejor española, tercera empatada con la alemana Alexandra Försterling, a la vez que la amateur Balma Dávalos conquistó el Premio Celia Barquín en su primera participación.