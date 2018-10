Jiménez conquista su segunda victoria en el 'Champions Tour'

Publicado 26/01/2015 11:09:40 CET

El golfista español Miguel Ángel Jiménez sumó un nuevo éxito tras llevarse la victoria en el Mitsubishi Electric Championship, torneo inaugural del 'Champions Tour 2015', el circuito para veteranos, celebrado en Hualalai, en Hawái.

El malagueño logró su segundo título al imponerse por un golpe al estadounidense Mark O'Meara y con tres de ventaja sobre el también americano Fred Couples, anotando seis 'birdies' en los últimos nueve hoyos.

Tras el triunfo en el Greater Gwinnett Championship, en su debut en el 'Champions Tour' en abril del 2014, el malagueño, se proclamó ganador en con tres vueltas muy sólidas (69-64-66) para finalizar con 17 golpes bajo par.

"Ha sido una victoria muy especial, trabajada y peleando hasta el último golpe. Quiero dedicársela a mi madre que falleció el domingo pasado", señaló Jiménez, "muy emocionado", tras su victoria.

El andaluz indicó que empezó "tranquilo y pegándole bien a la pelota" y pese a algunos errores durante la primera parte del recorrido, se mantuvo "tranquilo y concentrado en todo momento". "En el 'tee' del diez le dije a mi caddie: 'Tengo que hacer unos cuantos 'birdies' para alcanzar a Mark O'Meara'. Y hecho. El 'putt' del 17 ha sido importantísimo", añadió.

"Mirando la pizarra de resultados me he sentido muy orgulloso: O'Meara, Fred Couples y Rocco Mediate, tres ganadores de 'grandes' que no me lo han puesto fácil. Ahora, a descansar unos días que buena falta me hace porque estoy roto. Luego volveré a jugar el Circuito Europeo en Malasia, Tailandia e India, y después el WGC Cadillac en Miami", sentenció Jiménez.