Jiménez: "Es una victoria muy especial, en la cuna del golf"

Publicado 29/07/2018 23:20:29 CET

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El golfista español Miguel Ángel Jiménez calificó de "victoria muy especial" la de este domingo en el Open Británico Senior, su segundo 'major' en esta categoría de veteranos y esta misma temporada, que llegó en el mítico St. Andrews, "la cuna del golf".

"Estoy feliz, muy emocionado, es una victoria muy especial, una de las más importantes de mi carrera. Segundo Grande del año y en St. Andrews, en la cuna del golf, en el mejor escenario posible donde todo golfista sueña con ganar. Es increíble, impresionante", afirmó.

El 'Pisha' destacó su calma en una última jornada en la que tuvo al alemán Berhard Langer al acecho. "He jugado bien toda la semana y hoy, muy sólido los nueve segundos, ahí ha estado la clave. Sabía que le estaba pegando bien a la pelota pero también era consciente de que no iba a ser un torneo fácil sino todo lo contrario. He sido paciente y he tratado de mantenerme en calma", comentó.

Además, el malagueño reconoció la importancia de salvar el par, con un putt de más de tres metros, en el hoyo 17. "El putt para par del hoyo 17 ha sido crucial, me devolvió la calma, era muy importante salir al 18 con un golpe de ventaja. En el 14 tuve dudas y en el 15 hice el único bogey del día por culpa de tres putts, perdí la ventaja que llevaba de tres golpes y se dispararon las pulsaciones, parecía que se me iba a salir el corazón", afirmó.

"Cuando llegas a St. Andrews sientes algo diferente, es un lugar que inspira, es la historia de nuestro deporte. Seve ganó aquí su segundo Open Británico y siempre ha sido el espejo en el que nos hemos reflejado todos, pero no ha sido mi única inspiración esta semana: jugar las dos primeras vueltas con Tom Watson y Langer ha sido una experiencia increíble", añadió.

Por todo ello y desde el recorrido escocés, Jiménez insistió en lo especial del triunfo. "Ha sido una victoria muy emocionante y en un lugar increíble, donde mi nombre ya forma parte de la historia del golf. Me siento muy orgulloso", finalizó.