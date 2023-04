Jon Rahm conquista el Masters de Augusta, su segundo 'major' y sexta chaqueta verde del golf español

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El golfista español Jon Rahm alzó este domingo el Masters de Augusta, su segundo 'major' tras el US Open de 2021, al vencer en su 87º edición con 4 golpes de ventaja sobre el estadounidense Brooks Koepka, la sexta chaqueta verde para el golf español en el día que Severiano Ballesteros hubiera cumplido 66 años.

El 'león de Barrika', de 28 años, se coronó de manera espectacular en Augusta National, después de cuatro días de suspensiones, tormentas y árboles que cedían por el viento. El vasco, que vuelve al número uno del mundo, demostró su espectacular estado de forma con la cuarta victoria en lo que va de 2023.

El aniversario de un ídolo como Seve, 40 años después del segundo Masters del genio de Pedreña, puso a Rahm en modo intratable, contra viento y marea, cuando retomó la aplazada tercera jornada a cuatro golpes de Koepka en la mañana de este domingo. De cara a los últimos 18 hoyos, el desenlace apuntaba a tres bandas: el americano (-11), el de Barrika (-9) y el noruego Viktor Hovland (-8).

El viento fue el último elemento en dar algo de guerra en el recorrido de Georgia (Estados Unidos), además del agua que dejó más pesados y lentos de lo normal los 'greenes'. Tocaba hilar fino y, después de lo visto esta campaña, con Rahm luciéndose en el Sentry Tournament of Champions, The American Express y el Genesis Invitational, el resultado final no puede llamarse sorpresa.

El vasco manejó la ronda decisiva con cabeza, viendo además que Koepka no iba sobrado, y apretó cuando olió la sangre. Rahm se subió al liderato en el sexto hoyo y no descuidó una victoria ilustre, concentrado hasta disfrutar la gloria en el 'green' del 18 en una fecha señalada. Los estadounidenses Phil Mickelson (-8), Jordan Spieth (-7) y Patrick Reed (-7) completaron el 'Top 5'.