Koepka desmiente cualquier altercado con Dustin Johnson tras la Ryder Cup

SAINT ANDREWS (ESCOCIA), 3 Oct. (Reuters/EP) -

El golfista estadounidense Brooks Koepka desmintió este miércoles de forma tajante las informaciones sobre un posible altercado el domingo con su compatriota Dustin Johnson, uno de sus "mejores amigos", tras la derrota en la Ryder Cup

El diario 'The Telegraph' informó de que los dos jugadores, apodados los 'Bash Brothers' por su condición de grandes pegadores, tuvieron un encontronazo tenso después de que fuesen invitados al vestuario del equipo de Europa tras perder por 17,5-10,5 en la edición celebrada en Le Golf National de París.

La noticia también señalaba que Paulina Gretzky, la pareja del número uno del mundo, había alimentado estos rumores al borrar imágenes del actual campeón del US Open y del Campeonato de la PGA de su cuenta de 'Instagram', mientras que el diario deportivo francés 'L'Equipe' apuntó que ambos ya habían discutido en el vuelo hacia Francia.

"Este asunto con Dustin no lo entiendo, No hubo una pelea, no hubo una discusión. Es uno de mis mejores amigos y le quiero hasta morir. Hablamos el lunes y el martes por teléfono, así que vosotros (a los periodistas) me podéis decir como nos peleamos. A la gente le gusta hacer una historia y seguirle la corriente", lamentó Koepka desde Saint Andrews (Escocia), donde a partir de este jueves competirá en el Alfred Dunhill Links Championship.

El americano recalcó que "no es la primera vez que hay una historia que no es verdad y que sale a la luz". "El problema es que vosotros los medios intentáis encontrar una razón al por qué perdimos y la simple razón es que no jugamos lo suficientemente bien. No metimos los 'putts', ni cogimos las calles, especialmente yo. Si hubiésemos jugado como se supone habríamos ganado, es así de siempre, pero no hubo nada erróneo en nuestro equipo, era un gran equipo y Jim (Furyk, el capitán), estuvo genial", zanjó.