Luke Donald sustituye a Henrik Stenson como capitán europeo de la Ryder Cup

MADRID, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El golfista británico Luke Donald será el capitán del equipo europeo de la Ryder Cup para la competición que se celebra el próximo año en Roma, después de que el sueco Henrik Stenson fuese despojado de la capitanía tras unirse al LIV Golf Invitational, circuito alternativo al PGA Tour y respaldado por Arabia Saudí.

Stenson fue nombrado capitán el 15 de marzo, pero solo 127 días fue destituido por su apuesta por el circuito promovido por el país saudí. El domingo, el sueco se embolsó 4,375 millones de dólares en su debut en el LIV tras ganar el evento individual y terminar segundo en la competición por equipos en el Trump National Golf Club.

Donald, ganador de cuatro ediciones de la Ryder Cup como jugador -2004, 2006, 2010 y 2012- y vicecapitán de Thomas Bjorn en la victoria de 2018 en París, aseguró que ser nombrado capitán de la Ryder y ser "embajador de todo un continente" es "uno de los mayores honores que se le puede otorgar a un golfista". "Me siento extremadamente privilegiado de haber recibido esa responsabilidad, que no me tomo a la ligera", afirmó.

Cinco miembros del equipo europeo se han marchado al LIV Golf Invitational: Sergio García, Lee Westwood, Paul Casey, Ian Poulter y Bernd Wiesberger, y los estadounidenses Dustin Johnson, Bryson DeChambeau y Brooks Koepka se han unido a la polémica escapada.