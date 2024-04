Rahm: "Cada día en el Masters siento el mismo cosquilleo"

El 'León de Barrika' defiende este fin de semana la chaqueta verde: "Ojalá pueda conseguir el oro en París"



MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El golfista español Jon Rahm confesó que en cada edición del Masters de Augusta, en el que defiende la 'chaqueta verde' a partir de este jueves, siente el "mismo cosquilleo" y expresó su deseo de lograr el oro en los Juegos Olímpicos de París el próximo verano por contribuir al medallero nacional.

"Da igual las veces que haya jugado el Masters de Augusta, cada día allí siento el mismo cosquilleo en el estómago", dijo en una entrevista a 'Esquire' que recoge Europa Press el ganador de dos 'majors' y recientemente fichado por el circuito saudí por un contrato multimillonario.

Para él, entrar en el campo de Augusta es similar a caminar por el túnel de vestuarios e ir al centro del campo del Santiago Bernabéu en una final de la Liga de Campeones. "O jugar en la central de Wimbledon si te gusta el tenis. Da igual las veces que haya jugado este torneo: cada día allí siento el mismo cosquilleo en el estómago. Es algo con lo que has soñado toda tu vida y que se hace realidad una vez al año", manifestó.

El de Barrika se ha convertido en el deportista español mejor pagado de la historia. "Mi objetivo no era abrir ni cerrar bocas. Me refería a que quería lograr algo increíble, yo trabajo así, me gusta ponerme objetivos fuertes y trabajar duro para intentar conseguirlos. Y dije que quería ganar 18 grandes, llegaré o no, pero pongamos que me quedo a mitad de camino y gano 9, sería increíble igualmente", comentó.

Rahm, quien se define una persona "bastante humilde" y "con mucha ambición", llega al Masters en un buen momento y deseando demostrar que sigue siendo un referente a nivel mundial. "Creo que Seve se las quedara, pero los tiempos han cambiado y yo no me la voy a jugar: la voy a devolver. Lo importante es haberla ganado. Haber contribuido como español a ese palmarés es un orgullo", dijo sobre la obligación de devolver la prenda verde a los organizadores.

Acerca de su intención de regresar a España cuando deje el golf, el jugador vasco consideró que "faltan 30 años". "Mis hijos serán adultos, espero tener nietos ... No soy alguien que piense tan a largo plazo. Pero es una opción, la calidad de vida en España es difícil de igualar", señaló.

Consideró que su carácter "no es algo malo" para la competición, pero otra cosa es aprender a expresarlo. "Sigo teniendo mis malos momentos, pero he mejorado mucho. Hasta Tokio el golf llevaba más de cien años sin ser olímpico, así que entiendo que de momento para este deporte no sea tan importante como para otros. Pero para mí sí lo es. Igual ganar un oro en golf en París da igual, pero dentro de 50 años tendrá el valor que merece. Ojalá pueda conseguirlo: contribuir al medallero de tu país es algo que pocos pueden hacer en la historia del deporte", deseó.