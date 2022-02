El ranking mundial dará seis plazas en el equipo europeo de la Solheim Cup 2023

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Comité de la Solheim Cup del Ladies European Tour (LET) dio a conocer este lunes el nuevo criterio que se seguirá para conformar el equipo europeo que se enfrentará al de los Estados Unidos en la edición 2023 de la competición que se disputará en el recorrido malagueño de Finca Cortesín del 22 al 24 de septiembre, y que principalmente cambia en la importancia de la clasificación mundial.

Así, de la las doce jugadoras elegidas, la mitad, dos más que anteriormente, serán seleccionadas a través del Rolex Women's World Ranking. Las seis mejores de esta clasificación que no hayan conseguido una de las dos plazas que otorga el ranking LET Solheim Cup sacarán el billete para el equipo europeo y, en caso de empate, la clasificación se determinará a favor de la que cuente con mejor posición en la clasificación por puntos del LET Solheim Cup al final del periodo de clasificación.

Los otro cuatro puestos serán determinados por la capitana europea, la noruega Suzann Pettersen, que ha perdido dos de las elecciones que tenía la responsable en anteriores ediciones de esta competición.

Cada equipo de la Solheim Cup elige de manera independiente su criterio de clasificación y en el caso del combinado de los Estados Unidos difiere notablemente del de Europa, ya que el ranking de LPGA Tour concede siete plazas, la clasificación mundial, dos, y la capitana Stacy Lewis, las tres restantes.