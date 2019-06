Sergio García: "Valderrama se me da bien porque tengo claro cómo hay que jugarlo"

Publicado 26/06/2019 22:11:19 CET

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El golfista español Sergio García ha afirmado este miércoles que el recorrido del Estrella Damm N.A. Andalucía Masters se le da "bien" porque tiene "claro cómo hay que jugarlo", en referencia a un torneo que se celebra en el Real Club Valderrama desde este jueves y hasta el próximo domingo.

"Hay campos en los que sabes qué golpe tienes que pegar, luego es cuestión de conseguirlo, pero tenerlo claro ayuda mucho. Valderrama se me da bien porque tengo claro cómo hay que jugarlo", resumió García durante la rueda de prensa de presentación del torneo.

"Lo bonito de este deporte es que los campos son diferentes. No es como el tenis, que en tierra sabes que va a estar Nadal, en hierba Federer o en pista rápida Djokovic. Aquí no hay dos campos iguales y todo depende más de las sensaciones personales", analizó el golfista castellonense.

García, pese a todo, lleva varias semanas incómodo. "No diría que no está siendo un año bueno. No he ganado, pero he tenido buenos torneos. Llevamos tres o cuatro semanas con sensaciones no muy buenas, pero estoy trabajando para mejorar, que es lo único que puedo hacer, y esperar que podamos dar la vuelta a la tortilla esta semana, no solo por este torneo sino también por el British y todo lo que queda después", admitió.

Mientras, García no se atrevió a pronosticar un vencedor. "No está haciendo mucho viento y los 'greenes' están rápidos, duritos, y con una pequeña brisa ya se complica. Creo que el resultado ganador puede estar entre cuatro y ocho bajo par. El campo está en muy buenas condiciones y hay que pegarle muy bien para dejarla cerca", concluyó.