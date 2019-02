Steve Stricker, nuevo capitán de Estados Unidos para la Ryder Cup 2020

Publicado 20/02/2019 17:36:03 CET

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Steve Stricker, de 51 años, fue nombrado este miércoles capitán del equipo de los Estados Unidos para la Ryder Cup del año 2020 en sustitución de Jim Furyk y con la misión de recuperar el trofeo perdido en 2018 en París ante Europa.

"La carrera de Steve Stricker se ha establecido ampliamente en un lugar destacado en el golf estadounidense y tiene una maravillosa habilidad para conectarse con jugadores de todas las edades", señaló Suzy Whaley, presidenta de la PGA americana.

Por su parte, Stricker recordó que en el golf estadounidense "no hay mayor honor" que ser elegido capitán para la competición bianual". "Me siento humilde tanto por la oportunidad que se me da como por la responsabilidad que conlleva", expresó.

"Aunque nos decepcionó el resultado en París, confío en que este contratiempo alimentará nuestros preparativos para lo que sucederá en Whistling Straits. El talento de Europa presentará un gran desafío, pero nos concentraremos en lo que podamos lograr juntos en 2020 en mi estado natal, frente a una legión leal de fanáticos del deporte en Wisconsin. Será una semana memorable", añadió el estadounidense, que nació muy cerca de donde se celebrará la próxima edición.

Ganador de 12 torneos del circuito estadounidense, el de Wisconsin era el favorito para suceder a Jim Furyk, al que acompañó en París como uno de sus vicecapitanes, papel que ahora le corresponderá a su predecesor, su primera elección en su nuevo cargo. Además, ya ejerció como capitán estadounidense en la victoria de 2017 en la Copa Presidente.

Como jugador de la Ryder, formó parte del equipo americano en las ediciones de 2008, 2010 y 2012, ganando únicamente en la primera, para ostentar un récord total de tres victorias, siete derrotas y un empate.