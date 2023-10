Wyndham Clark, Kuchar, Cabrera Bello y Fox, reclamos para el Estrella Damm NA Andalucía Masters de golf

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los golfistas estadounidenses Wyndham Clark, campeón del último US Open y que la semana pasada disputó la Ryder Cup, y Matt Kuchar, el español Rafa Cabrera Bello y el neozelandés Ryan Fox participarán en el Estrella Damm NA Andalucía Masters, que se celebrarán del 19 al 22 de octubre en RCG Sotogrande (Cádiz), según confirmó este jueves la organización.

El principal nombre es el de Wyndham Clark, que ha vivido un gran año 2023 en el que logró su primera victoria en el PGA Tour en el Wells Fargo Championship en mayo, justo antes de conquistar el 'major' disputado en Los Angeles Country Club, con un golpe de ventaja sobre el norirlandés Rory McIlroy.

El golfista estadounidense, de 29 años, finalizó además tercero en la FedExCup, su mejor resultado hasta la fecha, y la pasada semana estuvo en Roma con el equipo de su país en la Ryder Cup. "Nunca he jugado en España, así que tengo muchísimas ganas, además he visto fotos del campo y es impresionante. Será genial jugarlo y también disfrutar de lo que nos encontremos en España", afirmó Clark.

Por su parte, el veterano Matt Kuchar tiene en su currículum cuatro participaciones en la Ryder Cup. "En los últimos años no he jugado en Europa tanto como hubiera querido y me han hablado de maravilla de este torneo, así que estoy seguro de que será una gran semana. En más de 20 años como profesional no había tenido la oportunidad de jugar en España. Tengo muchas ganas de ir a Sotogrande y ver qué nos ofrece", detalló.

Ryan Fox, reciente campeón del BMW PGA Championship, se estrenó en las Rolex Series en Wentworth (Inglaterra) el mes pasado y trata de rematar una gran temporada. "El mes pasado acabé tercero en Irlanda y creo que la buena racha que llevo me ayudará a coger impulso de cara el Estrella Damm NA Andalucía Masters que es un torneo magnífico", deseó.

Finalmente, Rafa Cabrera Bello está deseando volver a su país en busca de más éxitos. "Ganar en Madrid fue uno de los mejores momentos de mi carrera por hacerlo delante de nuestra afición, así que estoy deseando tener la oportunidad de repetir", indicó el golfista grancanario.