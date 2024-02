Gallur se prepara para el World Athletics Indoor Tour Gold, "el evento de más calidad que organiza España"

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro Deportivo Municipal Gallur, en Madrid, se prepara para albergar este viernes (18.45 horas) la última parada del World Athletics Indoor Tour Gold, "el evento de más calidad a nivel internacional" que se organiza en España "de forma regular" y con una "trascendencia mundial", que contará con la presencia de 125 atletas.

"Es el evento de más calidad que organizamos a nivel internacional en España de forma regular, con una trascendencia mundial. Promociona el atletismo y la marca Madrid, se verá en más de 120 países en el mundo", destacó el presidente de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), Raúl Chapado, durante la presentación del evento en la propia instalación deportiva.

El máximo responsable del atletismo nacional recordó que por el tartán madrileño pasarán "12 medallistas mundiales, algún medallista olímpico, una plusmarquista mundial y los mejores atletas españoles", con hasta seis campeones de Europa.

Y lo harán este viernes desde las 18.45 horas, en la séptima y última parada del World Athletics Indoor Tour en su categoría Gold, cita que también será la última del calendario internacional antes del Campeonato del Mundo bajo techo, que se disputará en Glasgow (Escocia) del 1 al 3 de marzo.

La instalación madrileña será el foco de atención para la pista cubierta, rebautizada como 'short track', gracias a la presencia de una docena de medallistas mundiales, incluyendo al doble medallista olímpico Tom Walsh en lanzamiento de peso y a la plusmarquista mundial Devynne Charlton, líder del año en 60 metros vallas.

Un evento que alimenta la condición de Madrid como "la gran capital del deporte", según resaltó la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Madrid, Sonia Cea. "Competimos en equipo con la Comunidad, estamos trabajando como uno solo, y eso se traduce en importantes eventos que ponen Madrid en el mapa de las grandes competiciones en el mundo", agregó.

"Para Madrid siempre es un placer teneros en Gallur y Vallehermoso, como si fuera vuestra casa. Tenemos una gran apuesta por las grandes competiciones deportivas, y no podía faltar el atletismo, la base de los grandes deportes. Ojalá esta relación dure mucho tiempo", deseó Cea.

La edil también sacó pecho del Estadio de Vallehermoso, una instalación que albergará el Campeonato de Europa de atletismo por equipos en 2025. "Queremos que sea el gran templo del atletismo en Madrid y toda España. Estamos poniendo mucho cariño en el estadio", dijo.

Y es que ese torneo despierta mucha ilusión en las autoridades de la región. "Trabajaremos codo con codo con la RFEA y el Ayuntamiento, Madrid se merece este evento con mayúsculas. Vamos a luchar porque sea el mejor Campeonato de Europa. El atletismo es uno de nuestros ejes fundamentales", afirmó el director general de la Comunidad de Madrid, Alberto Tomé.

Además, el concejal del Distrito de Latina, Alberto González, mostró su "orgullo" por tener el "lujo" de disfrutar de Gallur como instalación. "Somos un distrito que rezuma deporte. Todo el personal hace una labor magnífica cada día, es una instalación única en Madrid y un ejemplo del gran trabajo que se hace a nivel deportivo. No vamos a dejar de trabajar para que disfrute de ella todo el mundo", señaló.

En Gallur competirá la atleta española Marta García, poseedora desde este año de los récords de España de 2.000, 3.000 y 5.000 metros en 'short track'. "Percibo ese cambio que he dado, ahora soy una atleta madura y profesional. Mi vida y mis 24 horas del día son atletismo y llegar a la competición lo mejor posible", confesó.

"Si todo va bien espero conseguir mi marca personal en el 1.500 y hacer un buen papel mañana. Será una carrera interesante, está todo bastante ajustado, hay un nivel muy alto. No tengo ninguna marca en la cabeza, pero creo que en una carrera rápida puedo hacerlo bien, me apetecía un 'milqui', no me quería quedar con las ganas, más siendo en Madrid", añadió.

Tampoco se lo perderá Adrián Ben, campeón de Europa en Pista Cubierta en 800 metros en Estambul. "El 800 es la prueba con más nivel en España, ya llevamos muchos años así. Nos hace crecer en pruebas como la de mañana. Mañana daremos un buen espectáculo, así nos lo ha pedido nuestro entrenador", comentó.

EN UNA SEMANA, EL MUNDIAL DE GLASGOW

Chapado también valoró el equipo designado por José Peiró para el Mundial de Pista Cubierta de Glasgow del 1 al 3 de marzo, campeonato para el que España lleva "el mejor equipo" que podía acudir "en estos momentos". "La trayectoria de competitividad y entrega de los atletas españoles, más allá de las medallas, hay que ponerla en valor", manifestó el presidente de la RFEA, quien auguró "sorpresas" en Escocia.

Además, admitió que "cualquier atleta" piensa ya y está "focalizado" en los Juegos de París. "Venimos de campeonatos y temporadas ilusionantes, pero probablemente sea el equipo de los últimos 30 años con más posibilidades", aseguró.