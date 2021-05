Alberto Puig: "No estamos en el mejor momento pero no nos rendiremos"

BARCELONA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El 'team manager' del Repsol Honda Team, Alberto Puig, ha reconocido que no están pasando por su mejor momento, ni en el equipo ni en Honda en general, pero que no se van a rendir y van a seguir luchando por recuperar el territorio perdido en las seis pruebas de arranque del Mundial de MotoGP.

"Mugello no ha sido bueno para nosotros, pero lo único que podemos hacer es seguir adelante. Sabemos que no estamos en el mejor momento, pero no nos rendiremos. Iremos a Barcelona y trataremos de encontrar la manera de superar nuestras dificultades", aseguró en declaraciones facilitadas por el equipo.

Y es que el Gran Premio de Italia no les fue bien. "Claramente, de nuevo, no ha sido el mejor fin de semana para nosotros. Sabíamos que Mugello no iba a ser fácil, pero no hemos sido tan competitivos como nos hubiera gustado", lamentó.

"Creo que la historia positiva es la vuelta que hizo Marc Márquez justo cuando empezó la carrera, se sentía bien sobre la moto. Pero, lamentablemente, tuvo un accidente en el segundo giro, no pudo ver a Binder y cometió un error. Esto puede suceder", manifestó sobre la caída, pronta, de Marc Márquez.

"Pol Espargaró tuvo algunos problemas durante la carrera y después de siete u ocho vueltas no pudo cumplir con su potencial y perdió algunas posiciones", valoró de la carrera de Pol Espargaró, que finalizó en duodécima posición, sumando 4 puntos.

Pese a ello, aseguró que se mantienen "fuertes". "Nos mantenemos unidos como equipo. Nos enfrentamos a momentos difíciles, pero los hemos vivido en el pasado y los hemos superado, así como superaremos este momento. Como equipo, volveremos a nuestro nivel correcto en el corto plazo", concluyó.

Por último, quiso despedirse del fallecido piloto suizo Jason Dupasquier, que perdió la vida este domingo tras un accidente en la calificación del sábado en el pasado Gran Premio de Italia, en el circuito de Mugello.

"Ha sido un fin de semana muy triste; siempre es malo cuando sucede algo como esto. Sentimos mucho la pérdida de Jason Dupasquier; deseamos que descanse en paz y que continúe en la memoria de la gente de todo el 'paddock'. Nuestro más sentido pésame para su familia, amigos y su equipo", se sinceró.