Àlex Márquez busca en Sachsenring olvidar el '0' de Assen y Canet irse al parón como líder

Publicado 04/07/2019 19:58:17 CET

BARCELONA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La novena cita del Mundial aterriza este fin de semana con el Gran Premio de Alemania, que se disputa en el circuito de Sachsenring, y a ella llega dispuesto el español Àlex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) a recuperar el liderato perdido en Assen, donde le tiraron, y a mantenerlo en Moto3 Arón Canet (KTM) antes del 'parón' veraniego.

En Moto2 el campeonato está en un puño. El '0' de Àlex Márquez, arrastrado por la moto del italiano Lorenzo Baldassarri, propició que el suizo Thomas Luthi (Kalex) se hiciera con el liderato, aunque con sólo 6 puntos de ventaja (117 por 111) sobre el de Cervera.

Pero el español Augusto Fernández (Kalex), ganador de la carrera del Gran Premio de Holanda en Assen, superando a Brad Binder (KTM) y Luca Marini (Kalex) con Luthi cuarto fuera del podio, mete al del equipo Flexbox HP 40 en tercera posición del Mundial a sólo 25 puntos, una carrera, de Luthi.

También está cerca Jorge Navarro (Speed Up), cuarto a 28 puntos, o Baldassarri, quinto a 29, aunque el italiano está siendo muy irregular después de su gran comienzo de campeonato. Navarro, que no terminó la carrera en Assen, también busca la tranquilidad de hacer una buena carrera en Sachsenring antes de las vacaciones.

No se le da muy bien el trazado alemán a Márquez, que el año pasado cruzó la meta en decimotercer lugar, siendo su mejor resultado en territorio germano en Moto2. Sin embargo en 2014, en Moto3, consiguió una buena cuarta posición. En 2018 el ganador fue Brad Binder, con Joan Mir (ahora en MotoGP) segundo y Marini, tercero.

En la categoría de Moto3 el líder sigue siendo el español Arón Canet (KTM) con 107 puntos, aunque con Lorenzo Dalla Porta (Honda) pisándole los talones a sólo 7 de diferencia. El italiano, segundo en una carrera de Assen en la que Canet solo pudo ser duodécimo, coge aire y aspira a salir de Alemania con el liderato en su poder.

No será un mano a mano esa lucha por la corona, ya que el italiano Niccolò Antonelli (Honda), octavo en Assen, podría salir líder si gana en Sachsenring y Canet no puntúa y Dalla Porta es noveno, como mucho. El triunfador en Holanda, Tony Arbolino (Honda), no aspira a más que a sumar una segunda victoria consecutiva, pero sin aspiraciones de liderato desde su cuarta plaza y 76 puntos.

Se está quedando rezagado Jaume Masià (KTM), con el 'rookie' perdiendo peso a medida que avanza el Mundial, con dos '0' consecutivos en Catalunya y Holanda. Mejor les fue bien la cita holandesa a los pilotos del Estrella Galicia 0,0, con Alonso López décimo y Sergio García Dols decimoquinto, en la zona de puntos.