Álex Márquez: "No estoy sacando mi máximo, ojalá me pueda rehacer"

"En Montmeló, con la motivación al cien por cien, estar cerca del 'Top 10' sería un objetivo real"

BARCELONA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El piloto de MotoGP Álex Márquez (LCR Honda) ha reconocido este lunes que hasta ahora no está pasando por su mejor momento ni ha podido sacar su "máximo" debido a factores que vienen de la Honda y a otros más personales, pero tras el paso adelante de Mugello espera rehacerse en Montmeló, el Gran Premio de Catalunya y de casa para el de Cervera.

"No estoy en mi mejor momento como piloto para exprimir la moto y sacar el máximo. Espero sacarme esa 'espinita' y volver a ser el Álex del año pasado o del inicio de este en Catar. Tengo la misma presión que el año pasado. No estoy sacando mi máximo, ojalá pueda rehacerme un poco en Montmeló, donde el año pasado tuve buenas sensaciones", explicó a los medios.

Márquez, en un acto organizado por Estrella Galicia 0,0, aseguró que tienen, el equipo y él, que "seguir empujando". "Es un momento donde todo tiene que sumar. La manera de insistir que tengo con las cosas es la mejor manera para estas situaciones. La presión es la misma, me la pongo yo y sé que no estoy dando los resultados. Espero coger al toro por los cuernos y sacar adelante una situación que no es buena", reiteró.

"No estoy sintiendo esa confianza que necesitamos los pilotos con la moto", reconoció, y sin esa confianza no puede llegar a su máximo. "Con esa confianza es cuando piloto como a mí me gusta y saco el cien por cien. Pero ahora vamos a Montmeló, circuito que me gusta y que conozco con la MotoGP, en casa es el mejor lugar para sacar buen resultado y tener una buena base para lo que viene", auguró, más positivo.

De momento, después de seis carreras, en las que ha sumado 20 puntos --su mejor actuación fue sexto en Le Mans--, se pone un '6' de nota. "Es difícil, nunca me ha gustado ponerme nota pero me pondría un '6', un bien porque hay cosas a mejorar. La moto tiene más potencial, estamos sufriendo en algunos puntos pero hay más cosas a intentar sacar", aseguró.

Y, si consigue esa confianza que ahora le falta, quiere que el año termine con él luchando por los 'Top 8' en carrera. "Quiero tener esa confianza, mejorar en algunos puntos como tener grip trasero, una moto más estable, y el objetivo sería estar en 'Top 8' y 'Top 10'. Primero hay que estar en el 'Top 10', luego ya pensar en 'Top 8' o estar más adelante para terminar el año", aseguró.

"Es el siguiente objetivo, si le damos la vuelta en el test del lunes en Montmeló, probar más cosas, tener cosas más claras, ir a Alemania u Holanda con las cosas más claras, para sacar más jugo a la moto. Ojalá venga esa sensación mejor, que en Mugello ya la tuve un poco. Estamos en la sexta carrera, quedan muchas carreras por delante", reiteró.

De momento, en el Gran Premio de Catalunya, quiere empezar a sonreír de nuevo. "Es el Gran Premio de casa, venimos de un fin de semana duro para todos, no es fácil de gestionar. Pero esto sigue, tenemos la cita de casa y deportivamente no venimos del mejor momento, no salen las cosas fáciles y cuesta todo un 'pelín', pero no hay mejor sitio que en casa para mejorar", repitió, además de celebrar que haya algo de público en las gradas.

Por otro lado, comentó que no hay falta de comunicación ni de entendimiento entre los pilotos de Honda. "No es necesario que nos reunamos los cuatro pilotos, la información se mueve de box a box. Yo hablo con Marc, con 'Taka', si tengo que hablar con Pol no hay problema. Tenemos que sumar al máximo todos, no salen los resultados pero hay que mejorar detalles para que un fin de semana salga mejor. Hay que insistir, y la información es compartida para los cuatro y sabemos lo que piensa cada uno de la moto", valoró, como algo positivo para acabar de mejorar esa Honda.

AUGURA QUE MARC VOLVERÁ A SER EL DE ANTES

Sobre su hermano Marc Márquez (Repsol Honda Team), aseguró que volverá a ser él mismo en cuanto esté al cien por cien a nivel físico, algo que ahora mismo no tiene tras 9 meses de ausencia por lesión y tres intervenciones en el húmero. "Le falta una parte física, tiene molestias que le impiden estar al cien por cien. Está sufriendo, y la Honda es una moto muy física y cuando no estás al cien por cien y no puedes empujar todo lo que podría, vienen problemas y se hace todo más difícil", comentó.

"Pero seguro que veremos al Marc Márquez de las salvadas y que hacía lo que quería con la moto en cuanto esté bien. No hay que entrar en pánico, hay que arreglar una cosa física y volverá a ser el de antes. Y para Honda es una gran ayuda que él esté, aunque no al cien por cien", aseguró el pequeño de los hermanos Márquez sobre el ocho veces campeón del mundo.

En cuanto a la muerte del joven piloto de Moto3 Jason Dupasquier, aseguró que "no hay palabras" para explicar lo que sintieron el resto de pilotos. "Fue muy difícil enterarse justo antes de la carrera. No fue fácil correr, pero la vida sigue y a él le hubiera gustado que corriéramos porque era el deporte que le gustaba. Pero terminamos el Gran Premio de una forma extraña", reconoció el de Cervera.