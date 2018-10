Canet: "Me ha costado mucho seguir al grupo delantero"

Publicado 12/08/2018 13:56:32 CET

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Arón Canet (Estrella Galicia 0,0), después de ser décimo en la carrera de Moto3 del Gran Premio de Austria, ha admitido este domingo que le ha costado "mucho seguir al grupo delantero", en el que finalmente se ha llevado la victoria italiano Marco Bezzecchi (Redox PruestelGP).

"Ha sido una carrera muy complicada, luchada y con un ritmo superrápido. He tratado de rodar al máximo y he dado mi 100%, pero me ha costado mucho seguir al grupo delantero", aseguró Canet en declaraciones facilitadas por su equipo.

"Lo más positivo de este domingo ha sido que hemos mejorado en unos aspectos, que creo nos serán de mucha ayuda en las carreras que faltan por disputar. Ahora nos dirigimos a un circuito como Silverstone, que me gusta mucho y donde trataremos de mejorar", concluyó el piloto valenciano.