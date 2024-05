El Circuit de Barcelona-Catalunya está listo para albergar "la mejor edición" del GP Catalunya de MotoGP

BARCELONA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Circuit de Barcelona-Catalunya está listo para albergar, del 24 al 26 de mato, la "mejor edición" del Gran Premio de Catalunya de MotoGP, cita presentada este miércoles en el Monestir de Sant Miquel del Poble Espanyol, en la montaña de Montjuïc.

Roger Torrent, conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat de Catalunya y presidente del Circuit de Barcelona-Catalunya, aseguró que la de 2024 será "la mejor edición" del Gran Premi de MotoGP en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

"Es uno de los grandes eventos del mundo y genera mucha afición en nuestro país. En esta nueva edición los fans ya podrán disfrutar de algunas de las mejoras que se han hecho en las instalaciones. El Circuit ya era uno de los mejores circuitos estables del mundo y ahora todavía más", valoró Torrent.

Torrent presidió la presentación, acompañado por el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Barcelona, David Escudé, el consejero delegado de Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta, y también por el director general del RACC, Xavier Pérez.

No faltaron a la cita alguno de los protagonistas del fin de semana, como los pilotos de MotoGP Marc Márquez, Álex Márquez y Aleix Espargaró; los pilotos de Moto2 Albert Arenas, Xavier Artigas y Jeremy Alcoba y el debutante en Moto3 Joel Esteban.

Marc Márquez, piloto del equipo Gresini Racing, aseguró que el GP de Catalunya es el "más importante" para los pilotos catalanes. "Aunque no es un circuito en el que haya tenido excelentes resultados, intentaremos con esta moto hacerlo lo mejor posible. El cambio que hice a Ducati fue para volver a disfrutar y el simple hecho de ser competitivo otra vez y estar entre los mejores me da un empujón extra", aseguró.

Su hermano y compañero de equipo, Álex Márquez, apuntó que correr en casa da ese "pequeño empujón" que te da "unas décimas más". "Aun así, el año pasado lo hicimos bastante bien en el Circuit y creo que podremos estar luchando nuevamente. Espero por encima de todo no cometer errores para no sacrificar la clasificación o la carrera al sprint, para así preparar bien el fin de semana", destacó.

Aleix Espargaró, piloto del equipo Aprilia y que suele hacerlo bien en un circuito que tiene cerca de su natal Granollers, lamentó no estar teniendo los resultados deseados este año. "Pero tampoco estamos tan lejos. Está claro que me hubiese gustado sumar algunos puntos más pero estamos en el inicio de la temporada y con la moto me siento cómodo, creo que es mejor que la de 2023. Así que es un buen fin de semana para lograr un buen resultado en casa", vaticinó.

En cuanto a las autoridades, el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Barcelona, David Escudé, aseguró que Barcelona es una ciudad con una fuerte vinculación con los deportes de motor. "Los barceloneses y barcelonesas disfrutaremos y seguiremos este fin de semana el Gran Premi Monster Energy de Catalunya de MotoGP", aseguró.

Por su parte, el CEO de Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta, aseguró estar "encantado" de estar en el Circuit de Barcelona-Catalunya. "Empezamos en el 1992 y llevamos ya 33 ediciones del Gran Premi de Catalunya. Me gustaría agradecer al Circuit el esfuerzo que está haciendo por modernizarse y por intentar mejorar año tras año, tanto en lo que respecta a sus instalaciones como en su organización", destacó.