Jarvis: "Sería muy agradable ver a Rossi y Morbidelli en el Petronas Yamaha"

BARCELONA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El responsable del equipo oficial Yamaha en MotoGP, Lin Jarvis, cree que sería "muy agradable" ver a Valentino Rossi, piloto que dejará el equipo a finales de campaña y que debe decidir si se retira o sigue en activo, junto a Franco Morbidelli en el equipo satélite.

"Si Valentino Rossi decide continuar, sería muy bueno tener un equipo con los dos juntos y sería muy agradable verles juntos, a Valentino y a Franco", aseguró en declaraciones publicadas este martes por Sky Sport Italia recogidas por Europa Press.

No obstante, no son más que deseos dado que Rossi todavía no ha comunicado sus planes de futuro, que pasan por retirarse, después de 21 Mundiales en la categoría reina, o por alargar su carrera en un nuevo equipo, dado que el equipo oficial Yamaha estará formado por Maverick Viñales y Fabio Quartararo en 2021.

"Comenzamos a hablar con Rossi. Debería haberse decidido a finales de junio, porque la idea era hacer cinco o seis carreras para averiguar si se sentía bien y competitivo. Esto ya no se puede hacer, así que estamos hablando. Es una elección personal", apuntó Jarvis.

Y es que el coronavirus ha impedido que MotoGP abra un Mundial 2020 que está en el aire, con un calendario muy apretado y con carreras que puede que no se lleven a cabo. "Como no es una temporada normal, creo que no hay prisa, creo que Petronas puede esperar", añadió.

Petronas Yamaha, como equipo oficial de la marca japonesa, sería un lugar idóneo para que 'Il Dottore' prolongara su exitosa carrera con 9 títulos mundiales. Y el equipo, a tenor de Yamaha, esperará la decisión del de Urbino. "Tenemos un acuerdo con Razlan Razali para que nos espere, y no decidirá nada sin haber entendido completamente lo que Valentino y Yamaha quieren hacer", afirmó.

En caso de que Rossi optara por retirarse, el Petronas Yamaha tendría libertad para elegir piloto de cara a 2021. "Los propietarios son ellos y, como tales, tienen la última palabra, pero además está escrito en el contrato que debemos aceptar el piloto que eventualmente elegirían", confirmó Jarvis.

Por otro lado, el jefe del Monster Energy Yamaha MotoGP confía en que Viñales y Quartararo serán "dos números 1" en el equipo. "Estoy contento de ver a Viñales más y más feliz. Ha encontrado un buen equilibrio, ha tomado una buena decisión al quedarse con nosotros, creo que está contento con la confianza que le hemos dado", comentó sobre el español.

Un Viñales que tuvo la tentación de fichar por Ducati cuando Yamaha confirmó la llegada al equipo de Quartararo, al que muchos ven como el futuro campeón de MotoGP a medio plazo. "Cerramos el acuerdo con él cuando la negociación con Ducati estaba realmente seria", reconoció el británico.

En cuanto a Jorge Lorenzo, piloto probador de Yamaha tras retirarse tras su mal paso por Honda, espera que se quede en la casa nipona y no tenga la necesidad de volver a ser piloto oficial. "Es difícil que pueda correr como 'wild card' porque reducir al mínimo la cantidad de personas en el 'paddock' significaría traer a ocho nueve personas más dedicadas a él, así que no sé si le veremos en la parrilla. Queríamos ponerlo en la pista en Barcelona y luego esperábamos que fuera Motegi", señaló.