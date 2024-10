Joan Mir: "Me he sentido muy fuerte en la esprint"

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Joan Mir (Repsol Honda) ha reconocido que ha "disfrutado" este sábado en la carrera al esprint del Gran Premio de Tailandia, en la que ha terminado decimotercero tras partir decimonoveno y en la que ha tenido "muchas batallas realmente buenas", aunque ha asegurado que todo "se ha complicado" en la sesión de clasificación.

"He disfrutado mucho en la esprint de hoy. He podido recuperar mucho en las frenadas y hemos tenido muchas batallas realmente buenas con pilotos como Quartararo, Miller y Aleix -Espargaró-. Las primeras vueltas han sido muy buenas y me he sentido muy fuerte", señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.

Además, el balear explicó sus sensaciones durante la sesión de clasificación. "Por supuesto, todo se ha complicado en la sesión clasificatoria, como ha ocurrido muchas veces este año. En los entrenamientos de esta mañana me he sentido muy bien, pero con el neumático nuevo en la Q1 hemos tenido problemas y he acabado saliendo muy lejos. Partir desde la 19ª posición para luchar por el 'Top 10' es con lo que nos tenemos que quedar y debemos de estar contentos con lo conseguido", apuntó.

Por su parte, su compañero de equipo, el italiano Luca Marini, reconoció que hoy "no" habían tenido "el mejor día del año", después de ser vigésimo primero en clasificación y decimonoveno al esprint. "Nuestro nivel del viernes al sábado sigue siendo el mismo y cuando montamos un neumático nuevo no somos capaces de ganar tanto rendimiento", expresó.

"En las últimas carreras fuimos más competitivos y hoy Mir y Zarco tenían más ritmo, por lo que debemos seguir probando cosas diferentes. Creo que las pruebas en la configuración de la moto este fin de semana han demostrado que no es la dirección a seguir. Mañana con la configuración estándar espero ser más competitivo y luchar con mi compañero de equipo", finalizó.