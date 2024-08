Joan Mir: "Nuestro ritmo era mucho mejor de lo que hemos podido demostrar"

MADRID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Joan Mir (Repsol Honda) lamentó su decimonoveno puesto en la 'Sprint Race' del Gran Premio de Austria, porque su ritmo era "mucho mejor" de lo que demostró en Red Bull Ring, al mismo tiempo que su compañero, el italiano Luca Marini reveló que esperaba "más" de un sábado en el que el calor hizo "complicado" la gestión de los frenos.

"He hecho una buena salida en carrera y he podido ganar muchas posiciones. Sin embargo, he tenido un toque con Raúl Fernández que me ha hecho perder unas cuatro plazas. Luego, con la penalización de 'long lap', me he quedado muy atrás y hemos hecho lo que hemos podido", expresó el piloto balear en declaraciones compartidas por Repsol.

Para el campeón de la máxima categoría en 2020, su decimonoveno puesto en la carrera al sprint "es una pena", porque el ritmo de la Honda "era mucho mejor" de lo que han podido "demostrar". "Mañana será otra carrera dura para todos en la parrilla con estas condiciones", auguró Mir para la carrera 'larga' de este domingo en Red Bull Ring.

Por su parte, el italiano Luca Marini admitió que esperaban "más de la carrera al sprint", aunque ha estado penalizado por una mala salida y no ayudó el calor, que hace que sea "complicado" gestionar los frenos de carbono. "Lo positivo es que hemos aprendido algunas cosas más para el domingo y también para el desarrollo en el futuro", aplaudió.

"Una vez en carrera hemos podido marcar un ritmo aceptable teniendo en cuenta que estábamos tratando de ponernos al día, pero nos hemos quedado muy atrás por culpa de la primera vuelta", zanjó el piloto italiano sobre su rendimiento este sábado en Austria.