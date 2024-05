Joan Mir: "Tendremos que prestar mucha atención a cómo evoluciona la pista con el agarre"

MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Joan Mir ha afirmado este viernes que tanto él como el Repsol Honda Team tendrán que "prestar mucha atención a cómo evoluciona la pista" del Circuito de Montmeló "con el agarre durante el fin de semana" a largo del Gran Premio de Catalunya, sexta cita del Campeonato del Mundo para la categoría de MotoGP.

"Me he sentido muy bien por la mañana y esperaba seguir mejorando. Hoy ha sido un día complicado y no hemos podido lograr lo que queríamos por la tarde", declaró Mir a su equipo, tras haber acabado en el vigesimoprimer puesto en la primera jornada de entrenamientos.

"Todavía hay margen de mejora y en las últimas carreras hemos podido dar ese paso de la noche a la mañana, así que seguimos centrados en encontrarlo. También tendremos que prestar mucha atención a cómo evoluciona la pista con el agarre durante el fin de semana", añadió Mir.

Su compañero de equipo, el italiano Luca Marini, terminó justo por detrás del español. "La verdad es que creo que nuestro viernes fue mejor de lo que muestran los tiempos de hoy. He cometido un error durante el 'time attack' justo al final y había una bandera amarilla, así que no he podido cerrar una vuelta realmente rápida", comentó.

"Lo positivo es que la moto ha mejorado y todavía hay más margen. Es hora de trabajar juntos, todos los pilotos de Honda, y seguir mejorando", concluyó Marini en sus declaraciones a Repsol Honda.