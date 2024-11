Joan Mir: "Nuestro trabajo no se detiene, seguimos haciendo todo lo que podemos"

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Joan Mir (Repsol Honda) lamentó su caída este domingo en el definitivo Gran Premio Solidario de Barcelona, última prueba del Mundial, donde "arriesgó demasiado" y quiso demostrar que está "comprometido al 100%".

"He apretado muchísimo durante la carrera después de hacer una buena salida. Me he sentido bien al inicio y he hecho todo lo que he podido para acercarme al grupo de los diez primeros. Al final, he arriesgado demasiado y me he caído, lo que es una gran pena porque habían buenos puntos sobre la mesa", dijo en declaraciones facilitadas por su equipo.

Mir agradeció el trabajo de todo el equipo, que continuará a pesar de que haya terminado la temporada. "Todo el mundo está trabajando duro para remontar y hoy quería demostrar que estoy comprometido al 100% para ser rápido y luchar por todo lo posible", afirmó.

"Ahora empezamos a mirar ya a 2025, primero con el test del martes y después con algunas salidas más a pista previas al final de año. Nuestro trabajo no se detiene, seguimos haciendo todo lo que podemos", terminó.