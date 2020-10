Jorge Martín: "Tenía distintas opciones para el salto a MotoGP, pero la mejor era Ducati"

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Moto2 Jorge Martín (KTM) se mostró "muy emocionado" por haberse confirmado su salto a la categoría de MotoGP en 2021 a lomos de una Ducati del Pramac Racing, "la mejor" de las "distintas opciones" que tenía sobre la mesa.

"Estoy muy emocionado porque después de una larga carrera por fin puedo subir a MotoGP. Creo que es el momento de dar el salto y que esta era la mejor opción", señaló Martín este jueves en rueda de prensa previa al Gran Premio de Francia.

El madrileño aseguró que tenía "distintas opciones sobre la mesa" para pasar a la categoría 'reina' y pese a ser piloto de KTM, consideró que "la mejor" era la de Ducati. "Ahora vemos que KTM va muy fuerte, pero todas las fábricas tienen puntos positivos y negativos, yo me siento muy satisfecho con mi decisión", remarcó. "De todos modos, el año que viene es de aprendizaje y veremos como voy tras un par de carreras", añadió.

Sobre lo que resta de Mundial de Moto2, Martín se ve sin opciones ya de pelear por el título tras tres carreras seguidas si puntuar, las dos de Misano por el coronavirus. "Pienso que no tengo nada que perder y no tengo la presión de no poder permitirme errores. Ahora puedo permitírmelos porque ya tengo decidido el futuro y sé que tengo el potencial para ganar carreras este año", sentenció.