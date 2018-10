Lorenzo: "Hay que mantener la calma, solo hemos ganado dos carreras"

Publicado 28/06/2018 18:18:10 CET

BARCELONA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Jorge Lorenzo (Ducati) ha señalado este jueves que pese a las victorias en Mugello y Montmeló debe "mantener la calma" y no pensar en estar en disposición de luchar por el título que defiende Marc Márquez (Repsol Honda), aunque saldrá optimista en Assen en busca de un tercer triunfo consecutivo en el GP de Holanda.

"Por pedir, puedo pedir un Ferrari o una casa en el Caribe, pero hablando seriamente todo queremos luchar por el título hasta el final, pero hay que mantener la calma y los pies sobre la tierra porque solo hemos ganado dos carreras. Hay que demostrar muchas cosas en otras pistas", señaló Lorenzo en rueda de prensa.

El balear cree que sus opciones de ganar en Assen pasan por tener "suerte si los cuatro días hace sol". "Es muy importante porque siempre es fantástico correr con sol. Los últimos 5-6 años no he conseguido buenos resultados en Assen, antes era uno de mis favoritos pero en MotoGP, dejando de lado 2010, no he podido lograrlos", recordó.

"Cada año es distinto, tengo confianza y hemos ganado las dos últimas carreras y el año pasado vi que algunas Ducati funcionaron bien el pasado año en domingo. Nuestra moto puede rendir ben aquí ahora que tenemos una buena base, saldremos con mentalidad abierta", apuntó al respecto.

Además, el que será piloto de HRC el próximo año, argumentó que pese a esos triunfos, antes pasó por poco menos que un calvario en Ducati. "He pasado por un tiempo difícil, he sufrido mucho con todo y he trabajado para paliar los daños y ser competitivo, al final ese trabajo ha tenido su recompensa. Tuve mucha alegría en Mugello y Montmeló. A ver qué tal aquí", indicó.