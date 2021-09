Marc Márquez: "Las 23 vueltas en Aragón serán largas"

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) se mostró resignado antes sus pocas opciones de podio este domingo en el Gran Premio de Aragón, aunque partirá cerca, desde la cuarta posición de la parrilla, donde tendrá "23 vueltas largas".

"Hoy hemos terminado en cuarta posición y ese era nuestro principal objetivo. En el FP4 me he sentido realmente cómodo con los neumáticos usados -eso es positivo- y he podido pilotar correctamente", dijo en declaraciones facilitadas por su equipo

El de Cervera valoró la dificultad que sigue encontrando para pilotar cómodo y confesó que la carrera se puede hacer larga. "Mañana veremos cómo me encuentro y si puedo luchar en el grupo delantero durante toda la carrera", afirmó.

"Nuestro ritmo está ahí y hemos podido marcar un buen tiempo, pero las 23 vueltas en Aragón serán largas. Veremos qué pasa e intentaremos sacar el máximo provecho sea cual sea la situación", terminó.